Brittany Mahomes rouba o show do GP de Miami com um conjunto atraente. Qual foi o alto preço da roupa?

Brittany Mahomesao lado do marido, MVP da NFL, Patrick Mahomesfez uma aparição marcante no Fórmula 1Grande Prêmio de Miami. Bretanha roubou os holofotes com sua escolha de moda, ostentando uma minissaia que custa US$ 1.290 e um vestido de algodão rosa Versace top espartilho avaliado em US$ 1.790.

A empresária e modelo complementou o look com óculos de sol de armação transparente e um Van Cleef & Arpels pingente de diamante no valor de US$ 8.500, totalizando o valor de sua roupa em mais de US$ 10.000, conforme relatado por Página seis.

Em contraste, Patrício optou por um conjunto mais casual, vestindo uma camisa bege de botões, correntes de diamantes e tons escuros. O casal, acompanhado de amigos como Travis Kelcegostei do grande Prêmio fim de semana em grande estilo.

Brittany é uma ótima garota

Brittany Mahomes vem ganhando destaque como ícone de estilo, chamando a atenção de grandes marcas. Ela deve fazer sua estreia em 2024 Edição de maiôs da Sports Illustratedapós uma sessão de fotos em San Pedro Ambergris Caye, Belize.

Expressando sua gratidão pela oportunidade, Mahomes disse, “Como uma garota de Tyler, Texas, que realmente conhecia esportes, nunca em um milhão de anos pensei que participaria. Estou muito grato por esta oportunidade.”

Como co-proprietário da NWSL franquia, o Corrente de Kansas City, Mahomes está entusiasmada com a melhoria da qualidade do futebol feminino na América e com o aumento da visibilidade de seu time e da liga.

Patrick está aproveitando ao máximo a entressafra

Enquanto isso, o período de entressafra permite Patrick Mahomes e a Chefes de Kansas City para relaxar depois de duas temporadas de sucesso. O Chefes fez história ao vencer consecutivamente Super Bowl troféus, culminando em uma vitória dramática de retorno sobre o São Francisco 49ers em Super Bowl 2024onde Mahomes garantiu seu terceiro Prêmio MVP do Super Bowl.

Olhando para frente, o Chefes pretende se tornar a primeira franquia a vencer três vitórias consecutivas Super Bowls. Apesar dos desafios, incluindo mudanças no elenco e competição acirrada, a equipe continua focada em fazer história na próxima temporada.