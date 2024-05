Brittany Mahomes surpreende com uma infusão facial de ouro em sua última visita ao salão de beleza

Brittany Mahomes está rapidamente se tornando um dos o ícones de estilo da década de 2020. Seu casamento com Chefes de Kansas City quarterback Patrick Mahomes trouxe-lhe grande visibilidade pública, mas Bretanha certamente é ela mesma e não deixa ser casada com Patrício defina ela.

Em virtude de ter 1,9 milhão de seguidores no InstagramBrittany concedeu a seus fãs acesso à sua vida como mãe de dois filhos pequenos, Bronze e Libra Esterlina, bem como suas aventuras na vida cotidiana. Recentemente, ela modelou para Esportes ilustrados como parte do anual da revista Problema de maiô – e em um novo Histórias do Instagram upload, ela surpreendeu os fãs mais uma vez após um passeio em um salão de beleza.

Brittany Mahomes recebe uma “infusão de ouro”

Em mais uma ousada escolha de beleza que reflete sua personalidade ambiciosa, Mahomes na quarta-feira postou um vídeo filtrado por um bumerangue de um salão de beleza. Enquanto estava lá, ela recebeu o chamado “infusão de ouro“tratamento facial, cortesia de Farmácia de pele.

De acordo com a Skin Pharm – um salão com nove clínicas diferentes ao redor do Estados Unidos – a “infusão de ouro” é um “tratamento suave de microagulhamento” projetado para iluminar a pele ou estimular o colágeno dentro dela. Skin Pharm descreve o tratamento como de “qualidade médica” e afirma resultados mais duradouros do que um tratamento facial padrão em outro spa.

O tratamento é considerado “isento de dor” e pode ser concluído em 30 minutos. Os ingredientes incluem um super soro, preenchimento ácido e até botox para se alinhar aos objetivos da pele do indivíduo. Embora Mahomes não tenha especificado exatamente o que procura com o tratamento facial inovador, ela poderia facilmente trazer muitos novos negócios para a Skin Pharm devido à sua influência nas redes sociais.