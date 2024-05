Brittney Griner diz que pensou em morrer por suicídio durante a prisão na Rússia

A superestrela da WNBA disse à ABC News Robin Roberts em um longa entrevista que foi ao ar na noite de quarta-feira, os pensamentos surgiram em sua mente logo após as autoridades russas jogou-a atrás das grades por embalar cartuchos de vaporizador em sua bagagem em um aeroporto de Moscou em fevereiro de 2022.

A mulher de 33 anos disse a Roberts, porém, que ela não continuou com isso… por medo de que seu corpo não fosse entregue à sua família.

Ela acrescentou que, a certa altura, as autoridades russas enviaram-lhe uma carta pedindo perdão e “agradecimentos ao seu chamado grande líder”. Vladímir Putin .

Griner disse a Roberts que ela lidou com a culpa por tudo isso … dizendo que sentia que “decepcionou todo mundo”.

Mas desde tocando de volta nos Estados Unidos, Griner tornou-se um defensor dos detidos injustamente no exterior. Ela também está esperando seu primeiro filho com sua esposa, Cherelle .

Quanto à sua carreira no basquete, ela ainda está forte na WNBA, se preparando para iniciar mais uma temporada com o Phoenix Mercury no final deste mês.