Bronny James atrai apostas de fãs para ser a escolha número 1 no draft da NBA

Bronny James é uma das perspectivas mais intrigantes na classe de draft da NBA de 2024 – provavelmente porque selecioná-lo poderia aumentar as chances de um time conseguir seu lendário pai, LeBron James, como agente livre. Esse reconhecimento do nome está gerando um número surpreendente de apostas no jovem James nos mercados de recrutamento.

Na FanDuel, James atraiu 30% dos ingressos para serem selecionados em primeiro lugar no geral pelo Atlanta Hawks, o máximo para qualquer jogador nas apostas esportivas. BetMGM informa que o guarda da USC tem 36,8% das apostas, bem à frente de Alex Sarr (-300), que tem o segundo maior número com 14%. James não foi inicialmente listado no mercado geral nº 1 no DraftKings, mas se encontrou em campo na tarde de quinta-feira.

James tem chances consensuais de 200-1 para ser escolhido na primeira escolha do draft – empatado com Zach Edey, de Purdue, por mais tempo no tabuleiro. Essas probabilidades longas, além da discrepância nas apostas a serem tratadas, parecem indicar que muitos apostadores com pouco dinheiro estão se aventurando no cenário selvagem. James é projetado como uma escolha de segundo turno no último mock draft da ESPN.

FanDuel relatou que James tem apenas 6% de controle para ser o primeiro no geral, enquanto BetMGM colocou esse número em 4,1% – muito longe dos 65,5% de Sarr no livro.

“Não estamos preocupados em acumular responsabilidades”, disse Halvor Egeland, trader sênior da BetMGM. “São todas apostas relativamente pequenas, nada acima de US$ 100.”

Embora as probabilidades e a maioria dos especialistas em draft pareçam concordar que James escolher a primeira escolha seria ridículo, existem outros mercados de apostas em jogo para os talentos do jovem jogador.

DraftKings e BetMGM listam o atual time de LeBron James, o Los Angeles Lakers, como o favorito para recrutar o jovem James com chances de +180. No DraftKings, o jovem de 19 anos é o líder tanto em apostas (33%) quanto em punho (60%), mas o BetMGM tem o ex-time de LeBron, o Cleveland Cavaliers (10-1), como líder com 34,8%.