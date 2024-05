Bronny James foi convidado para combinar a NBA, ao lado de 77 outros candidatos

Mquaisquer especulações cercam o futuro de LeBron James com o Los Angeles Lakers depois de ser eliminado na primeira rodada dos playoffs da NBA ser o Nuggets de Denver outra vez.

Seu treinador principal Presunto Darwin foi demitido na sexta-feira e muitas incertezas pairam sobre a equipe.

Mas, por enquanto, a atenção está voltada para o filho de James, Bronny, pois ele tem uma decisão crucial em um futuro próximo: tentar se comprometer com a NBA ou voltar para o segundo ano de faculdade.

A pressão pode recair sobre o jovem jogador, principalmente após receber o convite para participar do Combine da NBA. Os Trojans da USC que decidem se declarar para o recrutamento, mantendo sua elegibilidade para a faculdade, ainda não se comprometeram com outra escola após entrar no portal de transferência.

A NBA enviou 78 convites para o evento de olheiros, incluindo Zaccharie Risacher, Alex Sarr e Donovan Clingan. A combinação será realizada de 12 a 19 de maio na Wintrust Arena, em Chicago.

Este será o primeiro evento combinado que terá repercussão direta no draft; todos os jogadores convidados são obrigados a comparecer e participar para serem elegíveis para o próximo draft. Isso faz parte de um acordo com a Associação Nacional de Jogadores de Basquete e a liga no mais recente acordo coletivo de trabalho.

Bronny James tem coisas a provar na colheitadeira



Bronny James teve média de 13,8 pontos, 5,5 rebotes, 2,7 assistências e 1,8 roubos de bola por jogo vindo da Sierra Canyon High School e em 2023 ele foi projetado para ter um impacto imediato na USC, mas em julho Bronny sofreu uma parada cardíaca enquanto treinava com seus companheiros de equipe e quando ele voltou ao time em dezembro, suas estatísticas não puderam subir.

Bronny James disputou 25 partidas e teve média de apenas 4,8 pontos por jogo, com 2,1 assistências e 2,8 rebotes em pouco mais de 19 minutos.