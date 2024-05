Bronny James recebeu autorização médica para jogar na NBA, dizem fontes

CHICAGO – Após sua parada cardíaca e um procedimento para reparar um defeito cardíaco congênito há nove meses, Bronny James, da USC, foi clinicamente liberado para ser convocado pelo Painel Fitness to Play da NBA, disseram fontes à ESPN.

A NBA planeja informar as equipes na segunda-feira que os três médicos do painel avaliaram e aprovaram James por unanimidade, disseram fontes, permitindo que ele participe plenamente do pré-draft combinado desta semana – um passo importante para defender aos executivos da equipe sua viabilidade como um jogador. Perspectiva 2024.

Escolhas dos editores 2 Relacionado

Fontes disseram que James – filho da estrela do Los Angeles Lakers, LeBron James – deve participar dos jogos amistosos 5 contra 5 do combinado a partir de terça-feira, o que dará aos executivos da NBA uma visão mais detalhada de James após uma decepcionante temporada de calouro na USC. .

James ficou afastado dos gramados por vários meses devido a problemas cardíacos, e isso claramente afetou sua prontidão para causar impacto como calouro dos Trojans; ele teve média de 4,8 pontos, 2,8 rebotes e 2,1 assistências em 19,4 minutos por jogo. James se declarou a favor do projeto de junho, mantendo sua elegibilidade para a faculdade.

James tem até 29 de maio para decidir se permanece no draft ou retorna à faculdade; ele decidiu explorar o portal de transferência se decidir jogar o segundo ano de basquete universitário.

Draft da NBA de 2024 • Draft simulado: projeção de todas as 58 escolhas pós-loteria

• Dentro da sala secreta onde as escolhas são decididas

• Combinar visualização: principais clientes em potencial, novas regras

• Caderno: Descompactando Cligan vs. Edey

• O que os executivos da NBA estão dizendo sobre Bronny

• Grande conselho da Givony: os 25 principais clientes potenciais

• Pelton: Projetando os 30 principais clientes em potencial

• Caso nº 1: Dillingham | Risacher | Sarr | Willians

Seu agente, o CEO da Klutch Sports, Rich Paul, disse à ESPN em março: “Não valorizo ​​​​tanto um jovem jogador entrando na loteria quanto o coloco no time certo na situação de desenvolvimento certa”.

O acordo coletivo da NBA e da National Basketball Players Association determinou a participação quase total na combinação para todos os candidatos do draft, embora a liga esteja dando aos jogadores a opção de recusar jogar nos amistosos.

Na Wintrust Arena, em Chicago, os jogadores participarão de medições, testes atléticos, exames médicos, entrevistas com equipes e jogos amistosos. A combinação oferece uma oportunidade significativa para os jogadores melhorarem sua posição diante de centenas de representantes de equipes da NBA.

Jonathan Givony é um especialista em draft da NBA e fundador e coproprietário do DraftExpress.com, um serviço privado de observação e análise usado pela NBA, NCAA e equipes internacionais.