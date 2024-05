Bronny James se concentrou em simplesmente ‘chegar à liga’

CHICAGO – Enquanto Bronny James se recostava em sua cadeira e observava o enxame de membros da mídia que o cercavam na noite de terça-feira no draft combinado da NBA, ele reconheceu que a atenção extra que vem por ser filho da estrela do Los Angeles Lakers, LeBron James, pode ser “muitas vezes.”

Mesmo assim, o guarda da USC, de 19 anos, reiterou que seu objetivo é simplesmente jogar na NBA, não necessariamente no mesmo time de seu pai.

“Eu ficaria feliz em chegar à liga em vez de pensar em jogar com meu pai”, disse Bronny James. “Essa não é a minha mentalidade ou não é de todo. Estou apenas tentando trabalhar e ver aonde isso me leva a partir daí.”

LeBron James, que aos 39 anos completou sua 21ª temporada da NBA em 2023-24, expressou repetidamente o desejo de se juntar ao filho antes do fim de sua carreira, embora tenha dito após o final da temporada do Lakers que “não tinha pensando muito nisso ultimamente.”

Bronny James não concedeu entrevistas durante sua temporada de calouro na USC, uma decisão que ele disse ter sido tomada por seus conselheiros. Dirigir-se à mídia na terça-feira foi uma de suas primeiras oportunidades de expor seus objetivos futuros, e ele procurou criar alguma distância entre ele e seu pai.

Ele também descartou comparações com os principais iniciadores do ataque na NBA e, em vez disso, comparou seu jogo a jogadores como Jrue Holiday e Derrick White, do Boston Celtics, ou Davion Mitchell, do Sacramento Kings, pela maneira como eles influenciam a vitória ao se destacarem em seus papéis.

“Bronny era apenas um apelido que recebi quando era mais jovem”, disse James. “Mas tudo o que segue meu pai, as pessoas apenas tentam me vincular a isso e a toda a grandeza que ele alcançou. Ainda não fiz nada, então sinto que precisa haver uma divisão entre Bronny e LeBron.

“Todo mundo já ouviu isso antes. Eu só quero que as pessoas saibam que meu nome é Bronny James e não ser identificado apenas como filho de LeBron James. Acho que isso seria ótimo.”

James teve a chance de começar a se separar na colheitadeira, depois de ser liberado para participar esta semana por um painel da NBA após uma parada cardíaca e procedimento para reparar um defeito cardíaco congênito há nove meses.

James participou de uma disputa com outros candidatos ao draft na terça-feira, marcando quatro pontos (arremessando 2 de 8 em field goals) e pegando quatro rebotes em 19 minutos. Ele não manteve o impulso que James construiu após uma forte exibição na noite de abertura do Combine, que incluiu derrubar 19 dos 25 arremessos de 3 e registrar uma vertical de 40 polegadas.

“Meu trabalho é apenas desempenhar um papel e jogar da maneira certa, garantir o envolvimento de meus companheiros de equipe e coisas assim”, disse James. “Mas, novamente, fiquei muito grato pela oportunidade de estar lá. Senti que deveria estar lá.”

James usou a palavra “grato” várias vezes durante sua sessão de mídia na terça-feira, enfatizando que estava grato por estar em quadra, considerando que houve um momento após seu diagnóstico em que ele não tinha certeza se jogaria novamente.

“Foi um momento difícil, com certeza”, disse James. “Mas todo esse trabalho que fiz realmente me transformou em alguém que nunca desistiria e valeu a pena. Eu trabalhei depois dessa situação e estou de volta onde quero estar .”

James reconheceu que os problemas cardíacos afetaram sua temporada de calouro na USC, quando obteve médias de 4,8 pontos, 2,8 rebotes e 2,1 assistências. Embora tenha sido liberado para jogar, James disse que ainda está superando algumas dúvidas decorrentes do problema.

“Sinto que meus pais foram um grande fator para acreditar em mim e me dar o amor e o carinho que eu precisava naquele momento”, disse ele. “Ainda penso em tudo o que pode acontecer, mas adoro tanto o jogo que ele me domina.”

James se declarou a favor do draft de 26 a 27 de junho, mantendo sua elegibilidade para a faculdade e tem até 29 de maio para decidir se permanecerá no draft ou retornará à faculdade, onde decidiu explorar o portal de transferências.

James disse que levaria algum tempo para avaliar suas opções antes de tomar a decisão final.

“Pensando muito, muito tempo sozinho e pensando sobre onde eu quero estar e onde meu coração quer que eu esteja”, disse James.