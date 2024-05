Bronny James surpreende os fãs com desempenho incrível na liga da NBA

Bronny James recebeu autorização médica para fazer parte do Combinação da NBA e ele apareceu, grande.

Na segunda-feira, o filho de LeBron James mostrou suas habilidades diante de diversos olheiros, gerentes gerais e treinadores. A combinação de capacidade atlética e habilidade de drible deu-lhe uma enorme vantagem sobre os outros participantes.

Após algumas dúvidas sobre sua aparência, Bronny mostrou que fez progressos em uma quase transição para o basquete profissional, com esperança de estar em um time da NBA na próxima temporada.

Seu arremesso e força em direção à cesta ficaram à mostra e é seguro dizer que impressionou os presentes, ganhando confiança rumo ao Draft da NBA.

Membros do front office de diferentes organizações ainda podem ter em mente o fato de que Bronny ainda é elegível para retornar à faculdade depois de entrar no portal de transferência com uma temporada de basquete universitário em USC.

O que o futuro reserva para Bronny James?

Se Bronny James receber uma boa oferta para jogar basquete universitário em alguma escola de alto nível, ele pode considerar não ir para a NBA, mas isso permanece altamente improvável com um cenário que envolve seu pai.

LeBron James já disse publicamente diversas vezes que deseja jogar na NBA com seu filho, esse sonho pode se tornar realidade e significaria que Bronny tentaria chegar à associação considerando que seu pai pode não jogar por muito mais tempo.

Com isso dito, ainda está no ar se o futuro dele, ou mesmo o de Bronny, estaria em Os anjos com o Lakers, depois que LeBron não quis abordar seu futuro com o time na próxima temporada.