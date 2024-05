Bruins caem para os Panteras, dizem que o empate não deveria ter contado

BOSTON – O Boston Bruins discordou da decisão dos árbitros sobre a falha do técnico por interferência do goleiro, que deixou o gol do empate permanecer na derrota no jogo 4 para o Florida Panthers na noite de domingo.

Os Panteras, perdendo por 2 a 0 no período inicial, venceram o jogo por 3 a 2, marcando duas vezes no terceiro e assumindo a liderança da série por 3 a 1.

Aos 3:41 do terceiro período, Sam Bennett, da Flórida, marcou para empatar o jogo em 2. O gol foi imediatamente contestado pelo banco de Boston. Os replays mostraram que Bennett cruzou o atacante Charlie Coyle do Bruins com o goleiro Jeremy Swayman antes de marcar para a rede aberta.

Os árbitros no gelo analisaram a decisão e determinaram que “não houve interferência do goleiro na jogada”. A decisão oficial da Sala de Situação da NHL foi que “a análise do vídeo apoiou a decisão dos árbitros no gelo de que o empurrão de Sam Bennett da Flórida sobre Charlie Coyle e o contato subsequente com Jeremy Swayman não impediram Swayman de jogar sua posição na linha anterior para o gol de Bennett.”

Explicação da NHL sobre o objetivo mantido de Bennett A análise do vídeo apoiou a decisão dos árbitros no gelo de que o empurrão de Sam Bennett da Flórida sobre Charlie Coyle e o contato subsequente com Jeremy Swayman não impediram Swayman de jogar sua posição na área antes do gol de Bennett.

Boston recebeu uma penalidade menor por atraso no jogo devido ao desafio fracassado. Os Bruins mataram, mas o gol de Aleksander Barkov aos 7:31 do terceiro período acabou valendo para os Panteras

A regra 69.1 do livro de regras da NHL afirma que: “Se um jogador defensor foi empurrado, empurrado ou derrubado por um jogador atacante, de modo a fazer com que o jogador defensor entre em contato com seu próprio goleiro, tal contato será considerado contato iniciado por o jogador atacante para efeitos desta regra, e se necessário, uma penalidade aplicada ao jogador atacante e se um gol for marcado, ele será anulado.”

Com base nesses critérios, Coyle e Swayman discordaram veementemente da decisão dos árbitros de não anular o gol de Bennett.

“Meu impulso o atinge e ele não consegue superar”, disse Coyle. “É uma grande jogada. Eles marcam, empatam o jogo e conseguem um jogo poderoso. Vimos algo diferente. Eles viram algo diferente.”

Swayman reiterou várias vezes que Coyle impediu sua habilidade de jogar o disco.

“O fato é que Coyle foi empurrado para dentro de mim. Eu não conseguia jogar na minha posição. Então é isso”, disse ele. “No momento eu não sabia exatamente o que aconteceu. Só sei que não poderia jogar na minha posição. E a análise mostrou isso.”

jogar 0:50 Sam Bennett iguala o placar com gol de clutch power play Sam Bennett aproveita o power play e marca um grande gol para os Panteras igualarem o placar contra os Bruins.

O técnico do Boston, Jim Montgomery, discordou calmamente da decisão em sua entrevista coletiva pós-jogo.

“[The NHL Situation Room in] Toronto decidiu que foi um bom gol. Que o jogador não interferiu no gol. Essa é a explicação que recebi”, disse ele. “Achávamos que Coyle estava em cima do nosso goleiro e, se Coyle conseguisse se manter firme, ele poderia ter limpado o disco. Isso inibiu nosso goleiro de reagir ao jogar no disco”.

Swayman acreditava que os Bruins não desafiariam o gol se não vissem evidências de que ele deveria ser anulado.

“Eu sei que nossos rapazes não vão desafiar a menos que saibam o que será revertido”, disse ele. “Mais uma vez, quero apenas me ater aos fatos, e o fato é que meu próprio jogador foi empurrado para mim pelo deles e eu não pude jogar na minha posição.”

Os Panteras viam isso de forma diferente.

“Portanto, terei uma opinião e seria ‘não’, pois não terá impacto no andamento do jogo e no jogador”, disse o técnico Paul Maurice. “A conexão entre os dois, o contato entre os dois não é nada flagrante, e a peça acaba mais do que qualquer outra coisa. [NHL hockey rules] carretel.”

Bennett disse que não estava preocupado que o gol não contasse.

“Não fiquei surpreso. Quero dizer, acho que eles receberam a decisão certa”, disse ele. “[I’m] colocar aquele disco antes que Swayman seja capaz de descobrir se Coyle está com ele ou não, então acho que essa é a razão pela qual ele permaneceu. E foi assim que eu vi também.”

Escolhas dos editores 2 Relacionado

Os torcedores dos Bruins vaiaram alto quando o nome de Bennett foi anunciado como o artilheiro, como fizeram a noite toda quando ele tocou no disco. O capitão do Boston, Brad Marchand, perdeu o jogo 4 por causa de uma lesão na parte superior do corpo, com ângulos de replay mostrando Bennett dando um soco no rosto de Marchand quando o ala do Boston tentou checá-lo no jogo 3. Nenhum pênalti foi marcado na jogada, e o Departamento da NHL da Segurança do Jogador decidiu não disciplinar Bennett.

“É apenas uma daquelas jogadas em que ele vem me acertar”, disse Bennett ao discutir o incidente pela primeira vez após o jogo 4. “Estou tentando me preparar. ele na cara como todo mundo.

“Mas as pessoas podem ter suas opiniões. Eu sei que definitivamente não foi intencional. de forma alguma isso foi um soco intencional na cara.”

Os Bruins disseram que não houve nenhuma frustração extra por ter sido Bennett quem marcou o disputado empate.

“Não sei quem marcou os gols. Não olho para os jogadores, não importa”, disse Swayman. “Ele entrou e isso é bastante frustrante. Então, meu trabalho é manter os discos fora da rede. Então, isso é tudo que me importa.”

Os Bruins agora retornam a Sunrise, Flórida, para o jogo 5 na terça-feira, enfrentando a eliminação pelos Panteras pela segunda temporada consecutiva.

“Eu não poderia estar mais animado para chegar lá e trazê-lo de volta para Boston”, disse Swayman. “A realidade é que vamos para a Flórida e vamos jogar o mesmo jogo e vamos conseguir. E não tenho dúvidas neste grupo e temos muita confiança e um muita motivação para trazê-lo de volta a Boston porque nossos fãs merecem muito melhor, e estamos entusiasmados em fazer isso.”