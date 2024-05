Buccaneers e Antoine Winfield concordam com contrato de 4 anos no valor de US$ 84,1 milhões

Os Tampa Bay Buccaneers e Antoine Winfield Jr. chegaram a um acordo sobre um acordo de quatro anos no valor de US$ 84,1 milhões, anunciou o agente David Mulugheta na segunda-feira.

O acordo torna Winfield o defensor mais bem pago da história da NFL – a primeira vez na história moderna da NFL que um safety estabeleceu essa marca.

O acordo de Winfield inclui US$ 45 milhões garantidos, o maior valor já dado a um título.

Mulugheta postou no Instagram uma captura de tela de sua ligação para Winfield e parabenizou seu cliente.

“Não poderia estar mais feliz em fazer esta ligação e avisar @antoinewinfieldjr que ele acabou de fazer HISTÓRIA! A primeira vez que um safety é o defensor mais bem pago da NFL. Em um ano em que o valor dos safetys foi questionado, o Buccaneer Organização, a Família Glazer e o GM Jason Licht se esforçaram e cuidaram de um dos membros mais valiosos de sua família”, escreveu ele no post.

“Parabéns, Antoine, você conquistou algo que nunca foi feito antes. Você ficará para sempre gravado na história como o primeiro. Agradeço sua confiança e mal posso esperar para vê-lo de volta ao campo.”

Os Buccaneers se concentraram em contratar novamente seus próprios craques nesta entressafra. O quarterback Baker Mayfield (três anos, US$ 100 milhões), o wide receiver Mike Evans (dois anos, US$ 41 milhões) e o linebacker Lavonte David (um ano, US$ 8,5 milhões) também assinaram novamente com o Tampa Bay.

Winfield recebeu a franquia dos Buccaneers em março. Nove jogadores receberam a franquia ou etiqueta de transição de seus times nesta offseason, e Winfield se torna o oitavo a concordar com um contrato de longo prazo.

O wide receiver do Cincinnati Bengals, Tee Higgins, é o único jogador que recebeu a franquia que ainda não concordou com um acordo de longo prazo. Higgins, que solicitou uma troca, mas disse que espera jogar em Cincinnati nesta temporada, tem até 15 de julho para concordar com um contrato de longo prazo ou terá que jogar a temporada de 2024 na licitação da franquia. Higgins também é representado por Mulugheta.

Jogador Negócio? LB Josh Allen Sim LB Brian Burns >>> Sim Kyle Dugger >> Sim WR Tee Higgins Não CB Jaylon Johnson Sim DT Justin Madubuike Sim WR Michael Pittman Sim CB L’Jarius Sneed >>> Sim S Antoine Winfield Jr. Sim >>>Negociado antes do negócio

>>Tag de transição recebida

Winfield, que foi nomeado capitão do time na temporada passada pela primeira vez em sua carreira, teve um dos melhores desempenhos de qualquer jogador defensivo na liga em 2023 – empatando com seis fumbles forçados e quatro recuperações de fumble, líder da liga. , juntando-se a Haason Reddick como os únicos jogadores a realizar esse feito desde pelo menos 2000.

Ele registrou 122 tackles – o quarto maior entre todos os zagueiros da liga e o segundo maior do time – com seis tackles para derrota, 12 passes defendidos, 6 sacks, 8 rebatidas de quarterback e 3 interceptações.

Seus 1.100 snaps em 2023 foram mais do que qualquer outro jogador de defesa do time. Pelos esforços de Winfield, ele foi nomeado All-Pro do time principal.

Uma escolha de segunda rodada no draft de 2020 da NFL, ele é filho do ex-cornerback vencedor do Pro Bowl, All-Pro e Jim Thorpe, Antoine Winfield Sr., e se tornou titular imediato no safety, antes de mudar para o Nickelback em 2022 e de volta à segurança em 2023. Ele registrou um fumble forçado de Drew Brees na vitória dos Bucs nos playoffs da divisão sobre o New Orleans Saints em 2020 e interceptou o quarterback do Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, no Super Bowl LV.

Na rodada wild card dos playoffs de 2021, Winfield demitiu o quarterback do Philadelphia Eagles, Jalen Hurts, por uma derrota de 5 jardas. No jogo do playoff divisionário contra o Los Angeles Rams, ele forçou e recuperou um fumble de Cam Akers.

Winfield, de 25 anos, tem 384 tackles, 15 sacks, 11 fumbles forçados e 7 interceptações em 59 jogos na carreira.

Jenna Laine da ESPN contribuiu para este relatório.