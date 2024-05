Buzz sobre apostas: Operadores não participam da audiência da Comissão de Jogos de Massachusetts sobre limitação de apostadores

Tudo o que acontece nos esportes tem algum contexto adicional quando visto da perspectiva das apostas esportivas. Desde lesões que mudam a temporada até momentos recordes e muito mais, o ciclo de notícias esportivas afetará constante e significativamente a indústria de apostas esportivas.

Nosso arquivo de novidades sobre apostas, com contribuições de David Purdum, Doug Greenberg e outros, tem como objetivo fornecer aos fãs uma visão das histórias de apostas esportivas que estão impulsionando a conversa.

Links principais: Página inicial de apostas esportivas | Página de probabilidades da NBA | Página de probabilidades da NHL

21 de maio: Massachusetts Gaming Commission discute limitação de apostadores

Purdum: A Massachusetts Gaming Commission realizou uma mesa redonda pública na terça-feira para discutir a controversa prática de apostas de limitar os apostadores.

Dez operadores de apostas desportivas em Massachusetts que foram convidados para a mesa redonda recusaram-se a participar, alegando preocupações sobre a confidencialidade dos sistemas proprietários e estratégias de gestão de risco e, em vez disso, solicitaram uma sessão privada para discutir o tema.

De acordo com o presidente interino do MGC, Jordan Maynard, a mesa redonda foi motivada por reclamações de consumidores sobre a redução do valor que podem apostar pelas apostas esportivas do estado. Incluía comentários de consultores da indústria do jogo, um defensor do jogo responsável e um apostador profissional. Nenhuma nova política foi promulgada, o comitê continuou a discussão sobre o tema.

Em sua resposta por escrito ao MGC, a Penn Entertainment, que opera a ESPN BET, disse que se reserva o direito de alterar os limites de apostas e pagamentos. “Penn pode limitar um patrono por vários motivos, incluindo tirar vantagem da manipulação das apostas esportivas ou abusar de jogos promocionais”, escreveu Samantha Haggerty, vice-diretora de conformidade da Penn National.

Além da Penn Entertainment, DraftKings, FanDuel, Fanatics, Caesars Sportsbook, Encore Boston Harbor e BetMGM estavam entre as casas de apostas que se recusaram a participar e forneceram confirmação por escrito ao MGC. Um porta-voz da DraftKings disse em comunicado que “qualquer discussão significativa sobre limites de apostas envolveria necessariamente a divulgação das práticas confidenciais de gestão de risco da DraftKings e outras informações comerciais comercialmente sensíveis”.