Caitlin Clark, a favorita do MVP da WNBA? Isto é o que as probabilidades de apostas dizem sobre os melhores candidatos

Asem dúvida o mais esperado WNBA a melhor temporada de todos os tempos começa na noite de terça-feira. Caitlin Clark fará sua estreia na temporada regular com o Febre Indianae ela terá a maior parte dos olhos dos fãs da WNBA e dos fãs de basquete em geral.

Mas logo antes da febre assumir o controle Sol de Connecticuto atual MVP da WNBA abrirá a temporada com o Liberdade de Nova York. Breanna Stewart ganhou seu segundo prêmio MVP em 2023 em sua primeira temporada com o Liberty. Ela pretende repetir em 2024.

A’ja Wilson é a grande favorita para MVP da WNBA em 2024

Mas Stewart na verdade não é o favorito entre os apostadores para ganhar o prêmio de 2024. Esse título pertence a A’ja Wilsonque atualmente é +100 favoritos no FanDuel. Stewart está bem atrás dela em segundo +750.

Clark vem em terceiro em +950o que é impressionante considerando que ela é uma novata. Candace Parker foi o único estreante a ganhar também o prêmio de MVP da WNBA na mesma temporada. Clark definitivamente tem talento para fazer isso, mas Wilson e Stewart são uma competição acirrada.

Todo mundo está apostando em Caitlin Clark para ser MVP da WNBA

No entanto, isso não impede os apostadores de almejarem a lua. De acordo com o BetMGM, Clark é responsável por quase 75% do dinheiro gasto em apostas para o vencedor do MVP da WNBA de 2024.

Se Clark realizar uma jogada quase sem precedentes e derrotar o melhor dos melhores para ser nomeada MVP, ela estará ganhando muito dinheiro para os apostadores.