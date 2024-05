Caitlin Clark, A’ja Wilson e Kelsey Plum transformam a WNBA em um desfile de moda: confira seus looks

Caitlin Clark feito por ela WNBA estreia para o Febre Indiana na terça-feira diante de uma multidão com ingressos esgotados e pareceu apropriado para ela mostrar seu senso de moda antes do jogo.

O jovem de 22 anos chegou à Mohegan Sun Arena pronto para enfrentar o Sol de Connecticut vestindo um par de Nike Air Force 1 Low Tiffany & Co. 1837, com uma bolsa combinando para o início da temporada regular.

Caitlin Clark jogou pedra, papel e tesoura em sua introdução à WNBA

O tênis de camurça preta apresenta o logotipo ‘Tiffany Blue’ em couro desbotado. O calçado, originalmente vendido por US$ 400, pode valer mais de US$ 1.500 no mercado de usados.

Eles também vêm com acessórios exclusivos de prata esterlina da Tiffany & Co., como calçadeira, escova de sapato e apito de prata.

E quando ela entrou na quadra, a escolha nº 1 do draft optou por um par de Nike Kobe 6 Protro Grinches. O antigo Hawkeyes de Iowa A estrela pode se acostumar a usar os produtos mais exclusivos da Nike depois de fechar um contrato de US$ 28 milhões com a gigante do vestuário esportivo até 2032.

No entanto, sua estreia terminou em decepção, apesar de marcar 20 pontos e três assistências, o melhor da equipe, já que a Febre caiu para uma derrota por 92-71 para o Sol.

Estrelas da WNBA se vestem para impressionar

Essa não é a primeira vez Clark se destacou com sua moda, ao se tornar a primeira atleta a vestir Prada no Draft 2024 da WNBA.

Clark foi a primeira escolha geral para o Febre e certamente deixou sua marca ao embarcar em seu futuro para se tornar uma jogadora profissional de basquete.

A’ja Wilson apareceu em sua abertura para o Ases de Las Vegas em uma jaqueta de couro preta e vermelha com uma minissaia e salto alto combinando para mostrar sua figura. Ela foi acompanhada por Kelsey Ameixaque abraçou seu senso de estilo Kanye West com uma roupa preta brilhante e brilhante, completa com óculos escuros.

E ambos fizeram negócios na quadra também, com Wilson marcando 30 pontos e 13 rebotes, e Ameixa marcando 19 pontos ao vencer o Fênix Mercúrio 89-80.