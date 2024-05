Caitlin Clark assina contrato de patrocínio plurianual com Wilson

Caitlin Clark tem outro grande acordo de patrocínio a caminho.

A escolha nº 1 do draft da WNBA de 2024 e o maior artilheiro de todos os tempos do basquete da Divisão I da NCAA assinaram uma parceria plurianual com Wilson que incluirá uma coleção exclusiva de basquete, anunciou a empresa na terça-feira.

Segundo Boardroom, o único outro atleta que desenvolveu uma coleção exclusiva com Wilson é Michael Jordan.

Escolhas dos editores

1 Relacionado

A empresa já lançou três bolas de basquete Wilson brancas e douradas da marca Clark – intituladas Threes Up, Record Breaker e Crowd Maestro – que apresentam gravações a laser com alguns dos momentos característicos da guarda de seu tempo em Iowa.

“Acho que é super especial e tem sido divertido para mim”, disse Clark à Boardroom. “Eu sinto que era apenas aquele garoto que tinha aquelas bolas de basquete que guardava na garagem. Tenho muita sorte e sorte de fazer parceria com Wilson para criar algo que todos possam desfrutar. e será divertido ver as crianças andando segurando-os.”

Como embaixador, Clark também testará e aconselhará Wilson – a bola oficial da WNBA – em seu equipamento de basquete.

Desde que Clark estourou no cenário nacional como uma superestrela nas fileiras universitárias, ela conquistou acordos com Nike, Gatorade, State Farm e muito mais.

Clark e o Indiana Fever estão 0-4 no início da temporada da WNBA e têm a chance de conquistar sua primeira vitória do ano na quarta-feira, em Seattle.