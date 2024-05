Caitlin Clark atira como fez em Iowa, mas luta contra reviravoltas na estreia no Indiana Fever

Atodos os olhos estavam voltados Caitlin Clark na noite de sexta-feira, quando a lendária jogadora de basquete universitário feminino começou sua WNBA carreira. Ela fez sua estreia com o Febre Indianapontuação 21 pontos como seu time perdeu 79-76.

Mais do que tudo, muitos fãs queriam ver se o jogo universitário de Clark seria capaz de se traduzir para os profissionais. Se o primeiro jogo servir de indicação, Clark terá uma carreira épica na WNBAcontanto que ela limpa algumas das viradas e faltas.

A viagem dos sonhos de Caitlin Clark se torna realidade quando ela faz sua estreia na WNBA

Caitlin Clark marca 21 pontos no primeiro jogo da WNBA

Não houve medo de Clark desde o início, pois ela consistentemente dar tiros de longa distância assim como ela fez em Iowa. Clark era semieficiente desde o perímetro, perfurando cinco de 13 arremessos de três pontos.

Se houvesse algum ponto negativo para tirar, talvez fosse que ela cedeu a bola um pouco demais. Não é necessariamente negativo, mas a habilidade de passe de Clark é uma de suas melhores características, e não vimos muito disso na noite de sexta-feira. Ela terminou o jogo com apenas duas assistências.

Muito disso se deve ao fato de Clark ter que dividir as tarefas de manejo da bola com um guarda experiente como Érica Wheeler. Isso pode ser necessário, no entanto, já que Clark comprometeu-se cinco reviravoltas e foi um pouco desleixado com a bola.

Mesmo assim, foi um bom começo para o Fever construir química e ganhar confiança como equipe.