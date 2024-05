Caitlin Clark atrai forte reação do técnico do Indiana Fever com uma resposta estranha a uma pergunta pessoal

Btodos os fãs de basquete conhecem o competidor implacável Caitlin Clark na quadra, mas em comparação com outros contemporâneos WNBA estrelas como Anjo Reeseela não revela muito sobre ela personalidade. Quando um repórter se aprofundou no verdadeiro eu de Clark, a resposta dela veio do nada.

Febre Indiana treinador Lados de Christie pulou para trás de espanto quando descobriu o primeira coisa que veio à mente de Clark quando lhe perguntaram o que ela ama além de basquete.

A vida de Caitlin Clark fora do basquete

Parecia o tipo de pergunta destinada a aprender mais sobre os hobbies, paixões ou animais de estimação do jovem de 22 anos. Nós sabemos isso Caitlin ama Escola MusicalTaylor Swift, os Kansas City Chiefs e seu namorado Connor McCafferymas fora isso, ela mantém as cartas perto do peito.

Clark de olhos cansados, provavelmente cansado dela treinos extras antes do treino nesta pré-temporada, divulgou seu amor por produtos caseiros assadose isso chamou a atenção de Sides.

“Eu gosto de calor biscoitos de chocolate. Então, eu acho que sim”, disse Clark com uma risada exausta.

“Quando minha mãe ia aos meus jogos às Iowa, ela sempre trazia uma sobremesa ou algo assim para meus companheiros e comissão técnica. Teremos que continuar assim”, disse ela, provocando sorrisos de boas-vindas de Sides e companheiro de equipe. Aliá Boston no pódio.

“Ana Clarkse você estiver ouvindo isso”, o Febre estrela gritou para sua mãe, antes de Sides intervir e terminar a frase, “biscoitos quentes!”

Quando é o próximo jogo de Caitlin Clark?

A primeira chance do Fever de provar as receitas da família Clark será no dia 16 de maio, segundo Caitlin. A mãe dela está planejando comparecer ao confronto tão aguardado com o finalista da WNBA de 2023 Liberdade de Nova York.

Antes disso, Indiana joga o Sonho de Atlanta em seu último jogo da pré-temporada na quinta-feira, 9 de maio, e abre o Temporada regular da WNBA na estrada em 14 de maio contra o Sol de Connecticut.