Caitlin Clark cai 22, mas Fever cai para Liberty, permanece sem vitória

NOVA IORQUE – O resultado pode ter sido o mesmo, mas a escolha nº 1 do draft da WNBA de 2024, Caitlin Clark, e a derrota do Indiana Fever por 91-80 para o New York Liberty no sábado foi seu desempenho mais promissor até então.

Clark and the Fever (0-3) enfrentou o desafio do técnico Christie Sides após a derrota de 36 pontos para o Liberty na quinta-feira: Competir e jogar com mais orgulho. Apesar de ter ficado para trás por 23 pontos no meio do terceiro quarto no sábado, Indiana reduziu o déficit para respeitáveis ​​​​11 pontos no final do jogo, superando o vice-campeão das finais da WNBA de 2023 por 43-34 no segundo tempo.

Clark, a maior artilheira de todos os tempos da Divisão I da NCAA, terminou com 22 pontos em arremessos de 9 de 17 (4 de 10 em arremessos de 3 pontos), o maior número de pontos e sua melhor eficiência em um jogo de sua jovem carreira profissional , ao somar oito assistências, seis rebotes, um roubo de bola e cometer oito viradas.

“Achei que tinha saído e jogado mais forte, e acho que esse será meu maior foco daqui para frente”, disse Clark. “Basta sair, competir e jogar duro. Achei que todo o nosso grupo fazia isso.”

“Muito crescimento desde a noite anterior até hoje”, acrescentou Sides sobre a equipe. “A palavra era ‘competir’, essa era a palavra do dia. Perguntei a eles como era, como parecia, como era. Achei que era isso que significava para nós esta noite.”

Em seu primeiro jogo em casa na temporada de 2024, e diante de uma multidão lotada de 17.735 pessoas, o Liberty melhorou para 3-0. A atual MVP Breanna Stewart teve a melhor pontuação do jogo com 24 pontos.

A armadora Caitlin Clark (22) ultrapassou o atacante do Liberty Betnijah Laney-Hamilton (44) no primeiro quarto do confronto de sábado no Barclays Center, no Brooklyn. Wendell Cruz/USA TODAY Esportes

O Fever atacou cedo, seu ataque parecia o melhor de toda a temporada no primeiro quarto. Clark marcou 10 pontos e deu três assistências somente nesse período. Ajudou o fato de a guarda All-Star Kelsey Mitchell (17 pontos) estar de volta entre os cinco titulares pela primeira vez nesta temporada, quando ela retorna de uma lesão no tornozelo fora de temporada.

Mas o Liberty não poderia errar na maior parte do jogo, com todos os cinco titulares acertando vários arremessos de 3 pontos pela primeira vez em um jogo da temporada regular da WNBA. Sabrina Ionescu e Betnijah Laney-Hamilton, esta última a principal defensora de Clark, acertaram quatro e três 3s, respectivamente, enquanto o time no geral fez 15 das 32 tentativas do arco, acertando 12 no primeiro tempo.

Nova York também afirmou sua vitória na transição, onde derrotou o Fever por 30-7.

A defesa continuará sendo o foco do Indiana no futuro: os 285 pontos permitidos pelo Fever são os quartos maiores nos três primeiros jogos de uma temporada na história da liga.

Mas Sides ficou satisfeito com a forma como sua equipe venceu a batalha na pintura (38-32) e no vidro (34-32). Ela, Mitchell e Clark acharam que o time jogou com mais velocidade, o que ajudou a abrir o jogo ofensivamente, principalmente no início.

“Acho que esta noite no geral foi apenas uma indicação melhor de onde estamos”, disse Sides. “Acho que nem conseguimos descobrir isso na outra noite e foi isso que foi tão frustrante. Agora temos uma ideia de onde estamos.”

“Foi melhor, mas não deveríamos estar felizes”, disse Mitchell sobre a resposta da equipe. “Não perdemos por 40 minutos hoje, então vou aceitar.”

Em seu jogo mais confortável na WNBA, Clark se tornou a quarta jogadora na história da liga a registrar 50 pontos e 15 assistências em seus três primeiros jogos na carreira, juntando-se a Candace Parker, Sue Bird e Nikki McCray. Suas 21 viradas, por sua vez, são as maiores para qualquer jogador nos três primeiros jogos da carreira.

“Vou continuar aprendendo jogo a jogo, mas achei que esta noite seria melhor”, disse Clark.

The Fever pode ter demonstrado progresso, mas a competição não vai parar tão cedo. Eles voltam para casa para uma revanche na segunda-feira contra o Connecticut Sun antes de uma viagem de três jogos para enfrentar o Seattle Storm, o Los Angeles Sparks e o bicampeão Las Vegas Aces.

“Eles ficaram muito desapontados e magoados depois do nosso jogo contra Nova York naquela noite, e acho que eles apareceram hoje com um peso no ombro, querendo provar o que são capazes de fazer”, disse Sides. “E acho que contra Connecticut é a mesma coisa. É um processo. Estamos encontrando nosso caminho.”