Caitlin Clark choca os repórteres ao fazer uma “pergunta fraca” sobre sua estreia na WNBA

Caitlin Clark enfrenta mais perguntas da mídia do que quase qualquer pessoa em basquete feminino, e isso significa que os repórteres devem estar corretos. Em sua final conferência de imprensa antes dela WNBA estreia com o Febre Indianao novato chocou os repórteres ao fazendo uma pergunta isso não estava de acordo com seus padrões.

O jovem de 22 anos revelou recentemente no Documentário ESPN Imprensa Plena do Tribunal que a parte mais difícil de ser Caitlin Clark é ter que estar sempre “ligada”. Ela é constantemente bombardeada com perguntas e tem que dar respostas ponderadas mesmo quando não tem vontade.

Parte de estar sempre ligado também é lidar com o trolls: neste caso, seu companheiro de equipe Érica Wheeler. O armador do Fever foi enviado à sessão de mídia para fazer uma pergunta a Caitlin para um vídeo do time nas redes sociais, que foi o que atraiu o reação forte do novato.

Clark encerra “pergunta fraca” antes do primeiro jogo

“Como está indo o campo de treinamento? Você está pronto para o primeiro jogo amanhã?” Wheeler perguntou, preso entre um grupo de jornalistas.

“Mano, você acha que eles não fizeram essa pergunta?” Clark respondeu, rindo da tentativa de seu companheiro de equipe. “Essa é uma pergunta fraca!”

Outro repórter repetiu os pensamentos de Clark, chamando a pergunta de Wheeler de “molho fraco”.

Esteja ela pronta ou não para seu primeiro jogo, Clark está provando repetidamente que ela sabe como lidar com os holofotes, ao mesmo tempo que mantém um equilíbrio entre respostas divertidas e sérias à mídia. Independentemente do que aconteça na quadra, isso é mais do que a média novato pode falar.

Quando é o primeiro jogo WNBA de Caitlin Clark?

Caitlin Clark faz sua estreia na temporada regular da WNBA na noite de terça-feira, 14 de maio às 19h30 enquanto o Indiana Fever enfrenta o Connecticut Sun na ESPN2.