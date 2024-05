Caitlin Clark, como Larry Bird, permanece no debate racial após comentários polêmicos de A’ja Wilson

Fou grande parte dos últimos dois anos, Caitlin Clark tem sido a peça central do mundo do basquete universitário.

Agora Clark, como Larry Bird, membro do Hall da Fama da NBA, era há 45 anos, é involuntariamente o foco das discussões sobre raça e sua transição para o basquete profissional. Embora Clark não tenha dito nada para alimentar a narrativa negra e branca em torno de sua ascensão meteórica, falam-se sobre um duplo padrão.

“Eu acho que é uma coisa enorme. Acho que muitas pessoas podem dizer que não se trata de preto e branco, mas para mim é”, disse a estrela do Las Vegas Aces, A’ja Wilson, quando questionada sobre o elemento racial na popularidade de Clark e antes de ela assinar recentemente dois grandes acordos de patrocínio. “É realmente porque você pode ser excelente no que é como mulher negra, mas talvez isso seja algo que as pessoas não queiram ver.

Caitlin Clark fala sobre a parte mais difícil de ser Caitlin ClarkParker Johnson

“Eles não veem isso como comercializável, então não importa o quanto eu trabalhe. Não importa o que todas nós façamos como mulheres negras, ainda seremos varridas para debaixo do tapete. meu sangue quando as pessoas dizem que não se trata de raça, porque é.”

Para ser claro, Clark é um especialista habilidoso em quadra dura de Iowa. Bird era um habilidoso sábio em quadra dura do estado de Indiana. E como Bird, Clark cativou o público e trouxe uma atenção incomparável ao basquete feminino com a capacidade de marcar em todos os cantos da quadra.

Nem Bird nem Clark foram os primeiros grandes jogadores profissionais brancos de basquete masculino ou feminino. Jerry West é o verdadeiro logotipo da NBA e antes de Clark, a longa lista de talentosos jogadores brancos da WNBA incluía Sue Bird e Breanna Stewart.

Mas os esportes podem ser elevados por uma rivalidade acalorada, especialmente quando a raça está envolvida.

A ascensão de Clark veio com uma bravata na quadra que a tornou obrigatória na TV enquanto ela liderava os Hawkeyes em jogos consecutivos do campeonato da NCAA. Quando Bird levou os Sycamores ao jogo do título em 1979, ele enfrentou Magic Johnson em um dos jogos mais assistidos da história dos torneios da NCAA.

Caitlin Clark teve outro momento desagradável em uma coletiva de imprensaValéria Sosa

Em Iowa, o rival de Clark na quadra no torneio da NCAA era o ex-astro da LSU Angel Reese. Em seguida, ela enfrentou o rolo compressor feminino da Carolina do Sul e a técnica Dawn Staley. Os confrontos criaram momentos feitos para as redes sociais que cativaram o público, independentemente do sexo.

Os confrontos também levaram a discussões contínuas sobre como a raça desempenha um fator no tratamento concedido a Clark, uma mulher branca do “coração da América”, em comparação com colegas negros como Reese.

Clark disse que ela e Reese são apenas peças de um movimento maior.

“Eu diria que eu e Angel sempre fomos grandes competidores”, disse Clark antes do confronto Elite Eight de Iowa com Reese e LSU em março. “Acho que Angel diria o mesmo, como se não fossemos apenas nós no basquete feminino. Essa não é a única coisa competitiva sobre a situação do nosso jogo, e é isso que o torna tão bom.

Ainda assim, o debate baseado na raça sobre os desprezos aos jogadores negros ou o favoritismo em relação a Clark não vai desaparecer enquanto a escolha número 1 no draft da WNBA se prepara para seu primeiro jogo da temporada regular na noite de terça-feira, quando Indiana joga contra Connecticut.

“Acho que novos torcedores, ou talvez torcedores que retornaram ao basquete universitário feminino, foram atraídos. Em parte por causa de Clark. Mas também, você sabe, por causa da rivalidade LSU-Iowa”, disse Victoria Jackson, historiadora esportiva e clínica professor associado de história na Arizona State University.

“Existem razões para o basquete”, disse Jackson, “mas também existem razões raciais pelas quais Clark foi capaz de entrar em uma estratosfera completamente diferente dos jogadores que vieram antes dela”.

Por causa do duplo padrão percebido, quase tudo que envolve Clark é questionado:

– O primeiro jogo de pré-temporada de Clark foi transmitido, mas o de Reese não.

– Clark consegue um acordo de patrocínio. Outras estrelas negras estabelecidas nem tanto.

– Se Reese fala mal, isso é visto como antidesportivo. Se Clark fizer isso, ela estará sendo competitiva.

– Reese recebeu alguma reação negativa por ir ao Met Gala antes de um jogo, levantando questões se teria havido o mesmo tipo de escrutínio se Clark tivesse enfeitado o tapete vermelho.

Wilson, que assinou com a Gatorade na semana passada e anunciou no sábado que vai ganhar um tênis com a assinatura da Nike, e outros citaram como as empresas estão clamando para fazer negócios com Clark como um exemplo da disparidade na forma como os jogadores são tratados.

O acordo que Clark fechou com a Nike pagará a ela US$ 28 milhões ao longo de oito anos – tornando-se o contrato de patrocínio mais rico para uma jogadora de basquete feminino, e inclui um tênis exclusivo. Antes do anúncio de Wilson no sábado, os únicos outros jogadores ativos na WNBA com calçados exclusivos eram Elena Delle Donne, Sabrina Ionescu e Stewart – todas brancas.

A percepção vai além dos endossos.

Embora a estreia de Clark na pré-temporada estivesse disponível no aplicativo de streaming WNBA League Pass, uma postagem na plataforma X da WNBA afirmou incorretamente que todos os jogos, incluindo a estreia de Reese e da ex-estrela estreante da Carolina do Sul Kamilla Cardoso para o Chicago Sky, também seriam estar disponível.

Então, um torcedor presente no jogo do Sky transmitiu ao vivo. Recebeu mais de 620.000 visualizações.

Em um pedido de desculpas explicando por que o jogo Sky também não estava disponível, a WNBA disse que o jogo de Clark estava disponível como parte de uma prévia gratuita limitada de seu aplicativo de streaming.

Também houve componentes raciais na forma como Clark é tratado nas redes sociais em comparação com outros, principalmente Reese.

Reese, que já havia falado sobre a crítica que recebeu online, foi recentemente atacada novamente depois de perder um treino de pré-temporada para participar do Met Gala. Clark também tem sido alvo de críticas online, mas aparentemente não tanto quanto Reese.

O discurso de ódio online é responsável por aproximadamente 1% de todas as publicações nas redes sociais no contexto desportivo, de acordo com Daniel Kilvington, diretor do curso de Estudos de Mídia e Culturais da Universidade Leeds Beckett, em Leeds, Inglaterra.

“Embora isto possa parecer bastante baixo, considere quanto tráfego existe online e quantas publicações são feitas todos os dias”, disse Kilvington, cujo trabalho com o grupo de investigação Combatendo o Ódio Online no Futebol analisou a questão através do futebol. “Um por cento é, portanto, 1% muito alto, já que os atletas são os principais alvos de discursos de ódio, assédio e ameaças de morte simplesmente por jogarem um jogo que amam”.

Mas à medida que a popularidade de Clark cresce, o mesmo acontece com o debate. Jackson acredita que é um bom momento para discutir abertamente o assunto.

“Não sei quantas vezes li e ouvi ela ser descrita como um talento geracional”, disse o professor da ASU. “E sempre que defendemos esses casos, penso imediatamente, bem, quem são os outros talentos geracionais que tivemos? E acho que muitas vezes os atletas poderiam ser colocados nessa categoria que eram mulheres negras e não tinham isso. tipo de atenção jorrando E especialmente o tipo de saturação cruzada do público em geral que Caitlin Clark teve.

“Existem razões que se sobrepõem e se cruzam para isso. Mas acho que não podemos deixar de pensar nisso se o objetivo aqui é ter um tratamento equitativo para os atletas do esporte.”