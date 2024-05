Caitlin Clark diminui o entusiasmo após sua estreia na WNBA: Diana Taurasi estava certa?

Caitlin Clark foi sobrecarregada com enormes expectativas sobre seus ombros depois de um dos maiores WNBA escolhas de draft na história do esporte, e é seguro dizer que sua estreia não aconteceu como esperado na terça-feira.

Muitos esperavam que a jovem de 22 anos continuasse em forma desde a NCAA – onde se tornou a líder de todos os tempos em pontos marcados por Hawkeyes de Iowa – entre na WNBA e torne-se uma estrela instantânea.

Caitlin Clark jogou pedra, papel e tesoura em sua introdução à WNBA

No entanto, algumas cabeças mais sábias, como ex- Fênix Mercúrio guarda Diana Taurasi sabia que não seria o caso. Como uma das melhores jogadoras da WNBA, as pessoas deveriam ter ouvido a sua experiência.

ClarkA tão aguardada estreia da temporada regular da WNBA aconteceu contra o Sol de Connecticut na terça-feira e, embora fosse amplamente esperado que ela liderasse as tabelas de pontuação de seu próprio time, ela se lisonjeou em enganar.

Clark estava a apenas 5-15 do campo e teve surpreendentes 10 viradas como o Febre foram dominados pelo Sol, perdendo por 92-71. O fato Clark terminou com 20 pontos e 3 assistências na estreia não é ruim, pois ainda foi o maior total de todos Febre jogadora, mas está muito longe de seus totais com Iowa.

O alerta de Taurasi dá frutos

Taurasi previu em abril que Clark inicialmente lutaria com o enorme salto na competitividade da ação da NCAA para a WNBA – e essa previsão pode revelar-se verdadeira nas próximas semanas.

“A realidade está chegando, há níveis para isso… Você parece sobre-humano jogando contra jovens de 18 anos, mas você vai jogar com algumas mulheres adultas que jogam basquete profissional há muito tempo.” Taurasi disse.

“Não estou dizendo que isso não vai se traduzir, quando você é ótimo nisso, você apenas vai melhorar, mas haverá um período de transição em que você terá que dar um pouco de graça como um novato, isso fará com que seja necessário um pouco mais para algumas pessoas.”

Clark tentará se redimir em seu confronto esgotado contra o Liberdade de Nova York na quinta-feira, sabendo que ela está sob pressão para entregar.