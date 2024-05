Caitlin Clark e o namorado Connor McCaffery passam por um dia difícil, mas isso os torna mais fortes

Caitlin Clark não gostei do WNBA estreia que ela sonhou, mas ainda tem um namorado muito orgulhoso em Connor McCaffery.

O Indiana Pacers foi derrotado pelo Connecticut Sun na abertura da temporada da WNBA, com Clark liderando o placar com 20, mas cometendo 10 turnovers.

Diana Taurasi dá a Caitlin Clark uma dura verificação da realidade sobre como se ajustar à WNBA

Apesar da pontuação, foi o tipo de desempenho que você esperaria de um novato entrando em uma liga profissional, e Clark não terá ilusões de que precisará aprender muito nesta temporada, apesar de seu talento claramente impressionante.

Ainda assim, chegar à WNBA é uma conquista por si só, e isso é algo O namorado de Clark, McCaffery, reconheceu em uma postagem na mídia socialpostando uma imagem de Clark entrando na quadra.

McCaffery teve um fim de semana difícil. O ex-astro universitário agora é assistente técnico do Indiana Pacers, e eles foram derrotados pelo New York Knicks na quarta-feira, perdendo por 3-2 na série.

O relacionamento está forte

A dupla se reuniu oficialmente no dia 24 de abril do ano passado e, no mesmo dia deste ano, comemoraram o aniversário de um ano de casal.

McCaffery postou uma foto junto com Clark e escreveu: “” Um ano dos melhores membros com minha pessoa favorita. você torna todos os dias melhores e mal posso esperar por muitas mais aventuras juntos… te amo.”