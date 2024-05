Caitlin Clark e o recorde que ela estabeleceu em sua estreia na WNBA, apesar da amarga derrota

Caitlin Clarkde WNBA A estreia refletiu tanto o imenso talento da jogadora quanto as mudanças que ela precisa levar em conta ao embarcar em um novo capítulo no basquete profissional.

Clark começou e jogou 32 minutos pelo Febre Indiana contra a potência Sol de Connecticut. Mas enquanto ela liderava seu time com 20 pontos e derrubava quatro cestas de 3, Clark também estabeleceu um infeliz recorde de estreia como a Febre caiu, 92-71, em Arena Mohegan Sun.

Parker Johnson

Clark estabelece um recorde que ela não queria

O estilo de jogo solto e rápido de Clark ocasionalmente levava a problemas de rotatividade quando ela jogava pelo Hawkeyes de Iowa. O problema surgiu em seu primeiro desafio WNBA na noite de terça-feira, quando ela estabeleceu um recorde de maior número de turnovers de um novato jogando em seu primeiro jogo.

Clark também estabeleceu um recorde de franquia Fever em faturamento com 10 – em comparação com apenas três assistências. Sol guarda DiJonai Carrington grudou em Clark como cola e deu uma lição ao duas vezes Jogador Nacional do Ano de Naismith: a WNBA é um jogo diferente.

As expectativas para Clark na WNBA são altíssimas depois dos recordes de pontuação que ela quebrou na faculdade – e da atenção que ela trouxe ao basquete feminino. Mas a curva de aprendizado especialmente para as jovens guardas pode ser um pouco íngreme quando elas entram na WNBA, já que são lançadas em jogos contra mulheres maiores e mais fortes que já jogam profissionalmente – no país e no exterior – há vários anos.

Clark lidou com um pouco dessa fisicalidade pela primeira vez na noite de terça-feira, e Fever – assim como muitos fãs que são novos na WNBA – esperam que ela transforme essa experiência negativa em positiva. A capacidade de pontuação de Clark ainda brilhou na derrota por 21 pontos, mas o caminho não fica mais fácil para o Fever – IndianaO próximo adversário é o Liberdade de Nova Yorkúltima temporada Finais da WNBA vice-campeão.