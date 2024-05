Caitlin Clark está feliz por ter perdido a cerimônia de formatura em Iowa: ‘Para mim foi tudo bem’

Caitlin Clark teve uma agenda lotada no primeiro semestre de 2024. Do Quatro finais do torneio da NCAA para o Rascunho WNBA 2024 para campos de treinamento com o Febre Indiana, Clark nem teve tempo de assistir à formatura. Embora a própria guarda tenha dito que talvez isso não fosse uma coisa ruim.

Clark formado em marketing pela Universidade de Iowa, e ela deveria ter recebido seu diploma na cerimônia de formatura no fim de semana passado. No entanto, o seu compromisso com a Febre não permitiu que ela comparecesse à cerimônia.

Como sinal de sua camaradagem, ela Indiana companheiros de equipe ofereceram a ela uma cerimônia e lhe deram um diploma de formatura não oficial na última segunda-feira, no final dos treinos da equipe. Após o momento emocionante, o Febre A novata disse aos repórteres que teve sorte de ter perdido a cerimônia oficial nas instalações da universidade.

Clark está feliz por não ter comparecido à cerimônia?

Embora a cerimônia de formatura seja um momento aguardado por quase todos os alunos, esse não é o caso de Clarkembora não pelas razões que você imagina.

Em um vídeo compartilhado por Matheus Byrne sobre Xantigo Twitter, Clark afirmou brincando, “Honestamente, fiquei feliz por não ter que ir – a Carver-Hawkeye Arena não tem ar condicionado, então fica muito quente com todas aquelas pessoas lá na primavera e no verão.”

Para o riso dos repórteres, Clark garantiu que, no final, faltando à cerimônia “estava bem para mim” e indicou que mais tarde compartilharia seu diploma com os pais em particular.

O calendário da febre

Indiana e Clark terá um início de temporada difícil. Depois de visitar o Sol de Connecticut terça-feira, eles terão dois jogos consecutivos contra o Liberdade de Nova Yorkna quinta-feira em casa no Bankers Life Fieldhouse e no sábado visitando o Barclays Center.

O Febre teve resultados mistos na pré-temporada, com uma derrota por 76-79 para o Asas de Dallas e uma vitória por 83-80 sobre o Sonho de Atlanta. Caitlin participou dos dois jogos. Suas performances foram modestas, mas dentro da curva de aprendizado esperada de um novato.