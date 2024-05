Caitlin Clark faz autocrítica intrigante na estreia na WNBA durante o jogo Indiana-Dallas

Caitlin Clark fez sua estreia na WNBA em um emocionante jogo de pré-temporada onde seu time, o Indiana Fever, enfrentou o Asas de Dallas. Clark fez sua estreia com uma cesta de 3 pontos e começou a escrever sua própria história no mundo do basquete profissional.

O estreante de 22 anos terminou o jogo com 21 pontos, 5 rebotes e 2 assistências. Mesmo que seu time tenha perdido por 79-76 para a ex-estrela do Iowa Hawkeyes, foi um bom começo no WNBA.

Clark foi destemida desde o início, pois sempre acertava arremessos de longa distância, assim como fez em Iowa. Ela teve um desempenho decente no perímetro, acertando cinco de 13 arremessos de três pontos. Durante o jogo ela sofreu cinco reviravoltas.

Todos os olhos estavam voltados para Caitlin Clark na noite de sexta-feira, quando a lendária jogadora de basquete universitário começou sua carreira na WNBA.

Apesar da derrota foi um bom começo para o Febre Indiana jogadores e novatos para desenvolver química e ganhar confiança como equipe.