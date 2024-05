Caitlin Clark já é a jogadora mais odiada da WNBA? Sua lista de inimigos públicos cresce

Caitlin Clark fez dela tão esperada WNBA estreia na noite de terça-feira. Não saiu como planejado, pois ela lutou no geral e seu Febre Indiana perdeu facilmente para o Sol de Connecticut. Clark está sob muita pressão para ter um bom desempenho, e as pessoas já aproveitaram esse jogo como uma chance de enterrá-la.

Muitas marcas Diana Taurasi um “odiador” quando ela mencionou continuamente que Clark e outros jogadores universitários de alto nível enfrentarão um curva de aprendizado na WNBA. Ela mencionou isso durante o Torneio da NCAA de 2024 quando Clark estava em Iowa.

Diana Taurasi dá a Caitlin Clark uma dura verificação da realidade sobre como se ajustar à WNBA

Os comentários de Diana Taurasi e Sheryl Swoopes ressurgem após a estreia medíocre de Caitlin Clark

“A realidade está chegando. Há níveis para isso. Todos nós passamos por isso… Haverá um período de transição em que você terá que se dar um pouco de graça como novato, e isso pode demorar um pouco mais.” para algumas pessoas.”

Definitivamente houve uma transição acontecendo no primeiro jogo de Clark na temporada regular da WNBA, já que ela virou a bola 10 vezes.

Taurasi não foi a única lenda da WNBA que teve cautela antes de Clark pisar na quadra da WNBA. Sheryl Swoopes também discutiu a possível curva de aprendizado para ela.

“Caitlin Clark será uma boa profissional? Com ​​certeza. Caitlin Clark entrará na WNBA e fará o que está fazendo agora? Imediatamente, absolutamente não. Isso não vai acontecer.”

Breanna Stewart e A’ja Wilson também fizeram comentários surpreendentes sobre Caitlin Clark

Agora que ela está na WNBA, Clark já provocou mudanças na liga, à medida que os times começaram a voar fretados para jogos de rua. Clark and the Fever fizeram isso na abertura da temporada. Mas mesmo o MVP do ano passado, Breanna Stewart, tive que pegar um ônibus para o primeiro jogo. Que não se sentiu bem com Stewarte isso aconteceu com outros jogadores também.

O MVP antes de Stewart, A’ja Wilson, também lançou alguma sombra sobre Clark nos últimos dias. Wilson foi citado como tendo dito que “meu sangue ferve quando as pessoas dizem que não se trata de raça porque é“, em relação a Clark ser mais comercializada por ser branca.

Clark jogou apenas um jogo da WNBA até agora, mas ela tem um alvo nas costas devido a coisas que nem estão sob seu controle.