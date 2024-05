Caitlin Clark liderou seu time na pontuação, mas sua estreia foi marcada por erros na derrota do Fever

Caitlin Clarksua estreia como jogadora profissional não foi o que ela ou seus fãs esperavam, já que o Febre Indiana caiu 92-71 para o Sol de Connecticut. Com um primeiro quarto de pesadelo em que ela não conseguiu marcar e cometeu duas faltas pessoais, Clark ficou no banco por um bom tempo, observando enquanto seus companheiros lutavam para manter o jogo disputado.

Como muitos anteciparam, Clark foi vítima de nervosismo de novato contra jogadores profissionais, e é compreensível, visto que eles enfrentaram um dos melhores times do WNBA nos últimos anos.

Caitlin Clark jogou pedra, papel e tesoura em sua introdução à WNBA

Porém, foi só no segundo quarto que Caitlin marcou seus primeiros dois pontos como profissional e aos poucos encontrou seu ritmo, se livrando dos nervos iniciais e se instalando na quadra da Mohegan Sun Arena, que contava com um grande número de torcedores não só de a febre, mas também da própria Caitlin.

No final do primeiro tempo, ela foi incentivada pelos companheiros em direção ao vestiário, o que a ajudou a ter um segundo tempo muito melhor, embora ela e o Fever tenham entrado no terceiro quarto com uma desvantagem de 10 pontos.

Estabelece um recorde indesejado

O segundo tempo de Clark foi muito melhor e em alguns momentos ela mostrou porque se tornou uma das figuras esportivas mais queridas e admiradas dos Estados Unidos, começando a encontrar seu ritmo e terminando com um total de 20 pontos, liderando seu time na pontuação, com apenas NaLyssa Smith proporcionando um bom suporte com 13 pontos.

Mas Clark também cometeu sérios erros de concentração, então em sua estreia ela estabeleceu um recorde negativo de maior número de turnovers em uma estreia na WNBA, com 10.

Para o Sun, a equipe foi liderada por De Wanna Bonnerque fez 20 pontos, seguida pelas companheiras Tyasha Harris e Dijonai Carringtoncada um com 16, e Alyssa Thomas com 13.

Clark terminou com estatísticas de 32 minutos jogados, 5-15 em campo, 4-11 na faixa de três pontos, 6-6 na linha de lance livre e quatro faltas pessoais. O próximo jogo do Indiana será na quinta-feira, quando estreia em casa contra o New York Liberty.