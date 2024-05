Caitlin Clark marca 20 pontos na estreia no 10-TO enquanto Fever cai para o Sol

UNCASVILLE, Connecticut – Caitlin Clark marcou 20 pontos, o recorde da equipe, mas cometeu 10 turnovers, o maior número em uma estreia na carreira na história da WNBA, quando seu Indiana Fever caiu por 92-71 para o Connecticut Sun na abertura da temporada na terça-feira no Mohegan Sun Arena.

Clark, o maior artilheiro de todos os tempos do basquete da Divisão I da NCAA e a escolha número 1 no draft deste ano, ficou sem gols no primeiro quarto e não entrou na tabela até a marca de 5:24 do segundo.

“Decepcionado e ninguém gosta de perder, é assim que as coisas são”, disse Clark. “Não se pode culpar muito por causa de um jogo.”

O jogo teve a agitação e a energia de um jogo de playoff ou final. Fãs vestindo equipamentos Sun, Fever e até mesmo de Iowa fizeram fila para entrar na arena mais de 2 horas e meia antes do término. O Sun distribuiu mais de 170 credenciais para a mídia, com a mesa “WNBA Countdown” da ESPN posicionada perto do banco Fever e a mídia transbordante vinda de perto e de longe situada em um camarote.

A multidão de 8.910 pessoas marcou a primeira estreia em casa do Sun com lotação esgotada desde 2003, seu jogo inaugural em Connecticut.

Clark, que emergiu como o rosto do basquete feminino enquanto estava na faculdade em Iowa, provocou aplausos da multidão, incluindo o momento em que ela encurralou a bola na ponta inicial, quando marcou seus primeiros pontos oficiais da WNBA (em uma bandeja) e quando ela começou a sair do arco de 3 pontos.

Mas o Sun deu aos seus fãs muito o que falar durante a noite, garantindo a liderança aos quatro minutos, saltando à frente por até 15 no final do segundo e não permitindo que Indiana chegasse perto de cinco. Os aplausos mais altos foram para a veterana de 14 anos, DeWanna Bonner, quando ela foi homenageada durante um intervalo por se tornar a 5ª artilheira de todos os tempos da liga, e para Alyssa Thomas, quando ela marcou seu 12º triplo-duplo na carreira (incluindo jogo pós-temporada) no final. o quarto.

“Fazer isso aqui nesta noite com esse time, esse grupo e essa torcida tornou tudo mais especial”, disse Bonner sobre subir na lista de pontuação da carreira da WNBA. “Foi enorme e meu objetivo posso marcar na minha lista. Estar nesta liga é difícil, permanecer nesta liga é mais difícil. Fazer parte dessa lista é incrível. Dê um tapinha nas costas por isso.”

Refletindo na manhã de terça-feira após o tiroteio, Clark disse que embora o mundo exterior possa pensar que ela fará coisas incríveis na WNBA imediatamente, ela entende que pode levar algum tempo para chegar lá. Essa curva de aprendizado ficou aparente na terça-feira: as 10 viradas de Clark, enfrentando um time de Connecticut conhecido por sua defesa e fisicalidade, foram as maiores em um jogo na história do Fever. Cynthia Cooper detinha o recorde anterior de turnovers em sua estreia na carreira, com oito em junho de 1997, durante a temporada inaugural da WNBA.

“Algumas coisas incomuns, como pegar a bola e viajar, driblar com o pé”, disse Clark. “Algumas coisas que, você sabe, precisam ser mais nítidas.”

DiJonai Carrington, um guarda do quarto ano de Stanford e Baylor, atribuiu a tarefa principal a Clark e prendeu-a a maior parte da noite. Carrington segurou Clark em 2 de 10 arremessos e forçou oito reviravoltas quando ela era a defensora principal. Thomas, um eterno candidato a Jogador Defensivo do Ano, também incomodou Clark às vezes e cometeu várias faltas no novato.

Clark começou a encontrar mais ritmo no arco de 3 pontos mais tarde no jogo, derrubando três de seus quatro treys no segundo tempo. Ela terminou 5 de 15 em campo, incluindo 4 de 11 de 3, adicionando 3 assistências e 2 roubos de bola.

Connecticut conseguiu isso do outro lado, graças a Carrington e Tyasha Harris combinando 32 pontos e Bonner marcando 20, o recorde do time. Duas vezes All-Star Brionna Jones fez seu retorno oficial à liga depois de romper o tendão de Aquiles direito em junho passado , marcando oito pontos em pouco menos de 20 minutos.

“Caitlin conseguiu alguns olhares, capaz de derrubá-los. Nosso espaçamento não era bom”, disse o técnico do Indiana, Christie Sides. “Connecticut entrou e nos deu um soco na boca esta noite. Estaremos na academia amanhã assistindo a muitos vídeos tentando descobrir como não virar a bola 25 vezes.”

The Fever – que espera até o final do ano acabar com a mais longa seca de playoffs ativos da liga em sete temporadas – perdeu seu jogo de abertura em 10 das últimas 11 temporadas, com sua única vitória ocorrendo em 2019.

Antes de uma revanche contra o Sun na segunda-feira, Clark e o Fever jogam contra o New York Liberty, vice-campeão das finais da WNBA do ano passado, primeiro em Indianápolis na quinta-feira e depois no Brooklyn no sábado.

“Nosso jogo de pré-temporada foi tremendo, fazê-lo de verdade será muito divertido; será barulhento”, disse Clark. “Usar o meio ambiente a nosso favor.”