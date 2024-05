Caitlin Clark marca 9 pontos na estreia em casa e o Fever perde

INDIANÁPOLIS – A guarda Caitlin Clark subiu ao piso recém-projetado para o Indiana Fever na quinta-feira junto com três outras escolhas nº 1 do draft da WNBA, dois ex-MVPs e o jogador que ela acompanhou de perto durante o ensino médio. Na estreia em casa do Fever, uma multidão lotada de 17.274 pessoas apareceu para a apresentação oficial de Clark aos fãs de Indianápolis no Gainbridge Fieldhouse.

Mas o New York Liberty, uma das duas franquias apelidadas de supertimes na temporada passada (junto com Las Vegas), fez sua parte para estragar a festa, vencendo o Fever por 102-66.

“Precisamos chegar a um nível de resistência”, disse o técnico do Indiana, Christie Sides. “Quando as coisas estão indo mal para nós, não estamos estancando o sangramento.”

Clark terminou com 9 pontos, 7 rebotes e 6 assistências, acertando 2 de 8 em campo. Depois de 10 reviravoltas na derrota do Indiana na abertura da temporada em Connecticut, na terça-feira, Clark teve três contra o Liberty.

Quinta-feira foi a primeira vez desde janeiro de 2021 em sua temporada de calouro em Iowa que Clark – o líder de pontuação de todos os tempos da Divisão I – ficou com um dígito. Ela tinha oito pontos contra o Northwestern, mas agora enfrenta os melhores jogadores do mundo.

Clark, que fez 20 pontos contra o Sun, disse que o bom da agenda lotada da WNBA é que não há tempo para ficar de mau humor. A próxima viagem do The Fever será para Nova York para enfrentar o Liberty novamente no sábado.

“Quando você está nesta liga, há 12 times – todos são bons em todos os aspectos”, disse Clark antes do jogo. “Temos um grupo jovem. Mas enquanto estivermos aprendendo e continuando a melhorar, isso será positivo para nós.”

Clark, que não foi levada para a coletiva de imprensa pós-jogo após a derrota, apontou algumas coisas que ela considera serem fraquezas óbvias para ela enquanto ela começa a jogar no jogo profissional.

“A fisicalidade está definitivamente lá em cima. … Sou facilmente empurrada para fora das telas”, disse ela. “O jogo parece um pouco rápido para mim agora. Quanto mais eu jogo e mais confortável fico, vai ficar um pouco mais lento. Será mais fácil para mim fazer leituras, ver as coisas se desenvolverem.”

Tem havido uma enorme excitação em torno do Fever por causa de Clark. Mas esta ainda é uma franquia que não chega aos playoffs da WNBA desde 2016 e conta com jogadores que estão no terceiro, segundo e primeiro anos na liga – NaLyssa Smith, Aliyah Boston e Clark – junto com Katie Lou Samuelson, que está em seu quinto time em cinco anos na WNBA.

Todos os quatro jogadores foram escolhidos na loteria, enquanto a titular do Fever mais experiente é Erica Wheeler. Ela não foi convocada pela Rutgers em 2013, mas conseguiu chegar à liga. O Fever está nos estágios iniciais de se encontrar, enquanto o Liberty retorna todos os cinco titulares da equipe das finais da WNBA do ano passado que caiu para os Ases.

Assim como Boston e Clark, o Liberty também tem duas escolhas anteriores em primeiro lugar: a atacante Breanna Stewart (2016) e a guarda Sabrina Ionescu (2020). Stewart e Jonquel Jones são ex-MVPs e na quinta-feira combinaram 45 pontos, 20 rebotes e 8 assistências.

Ionescu teve um recorde da NCAA de 26 triplos duplos em Oregon, e Clark disse que sua família comprou uma assinatura da Rede Pac-12 enquanto ela estava no ensino médio para que ela pudesse observá-la.

“É legal enfrentá-la”, disse Clark sobre Ionescu, que fez 14 pontos e 7 rebotes na quinta-feira. E Clark acrescentou sobre Courtney Vandersloot do Liberty, que fez 9 pontos e 6 assistências: “Ela é alguém que tem sido um marco nesta liga e uma das melhores armadoras de todos os tempos. , mesmo que eu esteja competindo contra eles.”

Ionescu jogou apenas três partidas naquele que teria sido seu ano de estreia em 2020, antes de sofrer uma lesão no tornozelo no final da temporada. Em sua primeira temporada completa em 2021, Ionescu teve média de 11,7 pontos, 6,1 assistências e 5,7 rebotes. Nas últimas duas temporadas, ela foi All-Star e fez parte do segundo time da WNBA.

“Nesta liga, existem defesas difíceis, todas centradas em não deixar você pegar a bola, prender, não deixar você marcar”, disse Ionescu sobre o que todos os guardas novatos devem enfrentar. “Houve muitos fatores que influenciaram o que foi uma primeira temporada difícil para mim na liga, mas isso ajuda você a descobrir. Você tem que ter essas experiências.”

“O jogo parece um pouco rápido para mim agora”, disse Caitlin Clark, novata do Fever. “Quanto mais eu jogo e mais confortável fico, isso vai desacelerar um pouco.” Nathaniel S. Butler/NBAE via Getty Images

Vandersloot foi a terceira escolha do Chicago Sky em 2011, e Sides era na verdade assistente técnico do Sky na época. Vandersloot é o líder ativo da WNBA em assistências de carreira, perdendo apenas para a estrela aposentada do Seattle Storm, Sue Bird, na lista de assistências de todos os tempos.

“A margem de erro foi o mais importante para mim”, disse Vandersloot sobre o que Clark está enfrentando. “As coisas que você fazia constantemente na faculdade simplesmente não funcionavam no nível seguinte.”

Mesmo assim, o burburinho em torno de Clark continua. Há um enorme mural de Clark em um hotel no centro de Indianápolis, colocado lá por Gatorade, um de seus patrocinadores. A loja da equipe Pacers/Fever em Gainbridge tem todos os tipos de mercadorias da Fever and Clark: camisetas, moletons, flâmulas, adesivos, bonés, etc. As pessoas circulavam do lado de fora da arena algumas horas antes da denúncia de quinta-feira. Muitos usavam o número 22 de Clark, seja a versão do Iowa Hawkeyes ou do Fever.

Lisa Bluder, que recentemente renunciou após 24 anos liderando o programa de basquete feminino de Iowa, e seu assistente de longa data, Jan Jensen, que assumiu o cargo de treinador principal dos Hawkeyes, estavam na quadra para apoiar Clark.

O jogo não correspondeu ao hype, mas como Clark disse, ela e o Fever devem seguir em frente rapidamente.

“Tenho uma ótima perspectiva de tudo o que acontece”, disse Clark. “Foi o mesmo na minha carreira universitária. Houve alguns momentos que foram absolutamente incríveis. E houve alguns momentos em que não fiquei feliz com a forma como joguei e com o desempenho do meu time. Isso é apenas a vida, isso é apenas basquete.”