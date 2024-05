Caitlin Clark perde confronto acirrado em desafio aquático viral contra companheiro de equipe do Indiana Fever

A vídeo recente postado pelo Febre de Indiana no X (Twitter) apresentou as novatas Caitlin Clark e Leilani Correa participando de um famoso jogo desafiador. Neste jogo, os jogadores tinham que encher um copo com água sem derramar nenhuma gota.

O objetivo era ser o primeiro a encher o copo até a linha marcada sem deixar cair uma única gota. O vídeo, com duração de um minuto, capta o foco, a tensão e a diversão dos jogadores enquanto tentam completar o desafio sem cometer erros.

O jogo entre Correa e Clark destaca o espírito competitivo e a camaradagem entre os estreantes da equipe. Ele mostra sua capacidade de participar de competições amistosas e, ao mesmo tempo, criar laços como companheiros de equipe. Clark, conhecida por seu caráter competitivo, não está acostumada a perder e espera que esta derrota seja a primeira e única nesta temporada, já que Correa emergiu como a vencedora do jogo.

Estreia de Caitlin Clark na WNBA

Clark, que está muito aguardado para estrear pelo Indiana Fever contra o Connecticut Sun na terça-feira, 14 de maio, às 19h30 horário do leste dos EUA, enfrenta um desafio emocionante. O jogo acontecerá na Mohegan Sun Arena em Uncasville, Connecticut, e será transmitido pela Disney+, ESPN 2 e ESPN+.

Este jogo marca um momento significativo, pois é a primeira vez que a Disney+ transmite um evento esportivo ao vivo em seu serviço de streaming, o que mostra que, apesar de ainda não ter jogado um jogo oficial da WNBA, Clark já causou um impacto significativo na liga.

Antes da temporada regular, Caitlin e o Indiana Fever tiveram um histórico misto na pré-temporada, com Clark marcando 21 pontos na derrota contra o Dallas Wings e 12 pontos na vitória contra o Atlanta Dream.

Esses jogos mostraram o talento de Clark e o impacto potencial na equipe enquanto ela se prepara para sua estreia oficial na WNBA.