Caitlin Clark pontua 20; Febre cai para 1-8 na derrota para Storm

INDIANÁPOLIS – Caitlin Clark marcou 20 pontos e deu nove assistências durante quase todo o jogo, mas o Indiana Fever continuou a lutar na noite de quinta-feira, na derrota por 103-88 para o Seattle Storm.

Jewell Loyd fez 22 pontos e Skylar Diggins-Smith somou 18 pontos e nove assistências, enquanto o Storm (5-3) marcou o maior número de pontos da temporada. Nneka Ogwumike marcou 17 para o Storm.

Clark, que tinha três arremessos de 3 pontos, jogou quase quatro segundos diante de uma multidão de 15.022 pessoas, mas não conseguiu evitar que o Fever caísse para 1-8, o segundo pior recorde da liga.

Escolhas dos editores

1 Relacionado

“O terceiro quarto foi quando perdemos o jogo”, disse Clark. “Achei que nossas rotações defensivas eram ruins. … Não se trata realmente de nosso ataque. Foi nossa defesa. Você não vai ganhar um jogo de basquete desistindo de 103.”

Seattle liderou por 47-41 no intervalo antes de abrir o terceiro quarto com uma sequência de 12-2. O Storm acertou 12 dos 17 arremessos no quarto para superar o Fever por 34-18.

“Muito disso foi compostura”, disse Loyd sobre o terceiro. “Parte disso foi a capacidade de fazer defesas. Como conseguimos fazer tantas defesas, conseguimos fluir e fazer jogadas. É quando estamos no nosso melhor.”

Loyd, o atual líder de pontuação da liga, marcou 32 pontos, o melhor da temporada, na vitória em casa em 22 de maio sobre o Indiana.

A atacante febril NaLyssa Smith, de volta ao time titular, marcou 15 dos 23 pontos, o recorde de seu time, no primeiro tempo. Ela também teve 10 rebotes e marcou seu milésimo ponto na carreira.

“Nosso objetivo é vencer aqui”, disse Smith. “Estou pronto para vencer. Não é uma sensação boa perder todos esses jogos.”

À medida que o déficit aumentava, o técnico do Fever, Christie Sides, foi atingido com uma falta técnica por protestar contra uma não chamada em um lance de Clark para a cesta. Clark também desenhou uma técnica depois de trocar palavras acaloradas com Victoria Vivians, de Seattle.

“Você tem duas pessoas competitivas”, disse Clark sobre seu desentendimento com Vivians.