Caitlin Clark presta homenagem quando a treinadora do Iowa Hawkeyes, Lisa Bluder, se aposenta

Febre Indiana guardaCaitlin Clark estendeu sua gratidão e parabéns ao ex- Hawkeyes de Iowatreinador principal de basquete feminino Lisa Bluder, que anunciou sua aposentadoria nesta segunda-feira. A partida de Bluder marca o fim de uma notável Mandato de 24 anos em Iowadestacado por duas aparições em jogos do campeonato da NCAA nas duas últimas temporadas.

Caitlin Clark, a ex-destaque de Iowa, expressou sua admiração e agradecimento por meio de uma postagem no X, afirmando: “Simplesmente ninguém melhor na construção de uma equipe… Obrigado por acreditar em mim mais do que ninguém“, acrescentando,”Aproveite a aposentadoria, treinador. Muito merecido.“

A jornada de treinador de Bluder em Iowa tem sido nada menos que histórico. Sob sua liderança, o Olhos de falcão obteve um tremendo sucesso, culminando com seu assistente técnico Jan Jensen sendo nomeada como sua sucessora. O legado de Bluder inclui um notável 528-254 recorde, três Treinador dos Dez GrandesDo ano prêmios e o prestigiado Treinadora do ano da Naismith Women’s College 2019 honra.

Caitlin Clark celebra a filosofia centrada no jogador do treinador Bluder como a chave para seu sucesso

Clark, que ganhou destaque sob a orientação de Bluder, muitas vezes elogiou seu treinador por sua adaptabilidade e filosofia de treinamento centrada no jogador. “Ela é treinadora de jogadores,” Clark comentou em entrevista ao Pat Eaton-Robb do Imprensa Associada em 31 de março. “Ela não terá um ataque definido que você terá que executar. Ela vai adaptar tudo de acordo com o que ela tem em sua equipe e o que vai colocar sua equipe em posição de ter muito sucesso.”

A resposta de Caitlin Clark à pergunta pessoal atrai forte reação do treinador do FeverParker Johnson

Essa abordagem personalizada ajudou Clark prosperar em sua carreira universitária, onde liderou o Olhos de falcão em vários emocionantes Loucura de março campanhas. Ela se tornou a NCAAartilheiro de todos os tempos em 3 de março e foi eleito três vezes o Dez Grande Jogador do Ano. Seu desempenho excepcional em Iowa a impulsionou a ser a Escolha nº 1 geral no Rascunho da WNBA de 2024 pelo Febre Indiana.

Enquanto a comunidade do basquete se despede de um de seus treinadores mais respeitados, Homenagem de Clark sublinha o profundo impacto Bluder teve em seus jogadores e no esporte. Sua aposentadoria é uma pausa bem merecida após uma carreira dedicada à excelência e ao desenvolvimento no basquete feminino.