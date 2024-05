Caitlin Clark reclama do primeiro tempo frustrante, enquanto a ex-escolha nº 1 mostra o que realmente significa ser um líder

Estreia de Caitlin Clark na WNBA não teve um início tranquilo e seus companheiros de equipe a informaram sobre isso. Depois de um primeiro tempo péssimo contra o Sol de Connecticut, Clark não conseguiu esconder sua frustração quando ela viu um amor duro do Febre Indianaa última escolha nº 1, Aliá Boston.

Clark frustrado na estreia na WNBA

Clark teve um primeiro quarto sem gols e cheguei cedo problema desagradável enquanto ela se ajustava ao nível de fisicalidade no WNBA. “Eles nos deram um soco na boca esta noite”, treinador do Fever Lados de Christie disse.

Se seu primeiro tempo foi semelhante a um soco, foi seu companheiro de equipe Boston quem a espanou em seu canto enquanto as duas escolhas nº 1 do draft escapavam para o vestiário no final do primeiro tempo do A derrota do Fever por 92-71 para o Sun.

Boston foi elogiada por sua liderança na interação, tentando reorientar Clark e encorajá-la, mesmo que o primeiro Iowa estrela parecia que ela não queria ouvir isso a princípio com base em seu linguagem corporal desdenhosa. O troca tensa terminou com um relutante high five, e o estreante fez algumas melhorias no segundo tempo.

Estatísticas de Caitlin Clark x Connecticut Sun

Clark terminou seu primeiro jogo profissional com 20 pontos em arremessos de 5 de 15, liderando o Indiana na pontuação. Ela não conseguiu um único rebote e registrou apenas três assistências para 10 turnovers, o maior número de uma jogadora em sua estreia na WNBA.

“Algumas coisas incomuns”, disse Clark sobre seus erros. “Eu pego a bola e viajo, driblei com o pé, passo na entrada, viro. Então, apenas algumas coisas que são – você tem que ser mais nítido.”

No entanto, no espírito da mensagem positiva de Boston para ela no intervalo, Clark manteve a cabeça erguida.

“Estou desapontado e ninguém gosta de perder”, disse Clark. “Mas não acho que você possa se culpar muito por um jogo. Não acho que isso vá ajudar este time. Apenas aprenda com isso e siga em frente.”