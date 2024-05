Caitlin Clark se recupera de uma lesão no tornozelo e Fever fica aquém da primeira vitória

INDIANÁPOLIS – Como se as enormes expectativas e o cronograma de abertura brutal não fossem desafios significativos o suficiente para Caitlin Clark enfrentar no início de sua carreira na WNBA, ela enfrentou outro culpado na noite de segunda-feira: seu tornozelo esquerdo.

A estreante do Indiana Fever e escolhida número 1 do draft, que tem sido objeto de foco defensivo implacável durante a transição para o jogo profissional, torceu o tornozelo no segundo quarto da derrota do Fever por 88-84 para o Connecticut Sun, uma lesão que deixou Clark se esparramou na quadra e apertou o tornozelo de dor.

Clark não conseguiu se levantar sem ajuda e mancou até o vestiário imediatamente após ser ajudada. Uma multidão lotada em Gainbridge Fieldhouse ficou em silêncio enquanto os companheiros de equipe de Clark a cercavam. Enquanto isso, seu treinador prendeu a respiração.

“Eu estava preocupado”, disse Christie Sides, de Indiana. “Bastante.”

Foi o mais recente de uma série de obstáculos que Clark enfrentou para iniciar sua tão aguardada temporada de estreia. Mas assim como Clark conseguiu manter a compostura diante de outros desafios, ela também se recuperou da lesão no tornozelo, retornando para o segundo tempo para marcar uma corrida final que posicionou o Fever (0-4) para quase causar a reviravolta. para o que teria sido sua primeira vitória.

Escolhas dos editores 2 Relacionado

“Todo jogador de basquete teve uma lesão no tornozelo”, disse Clark, minimizando a lesão após seu esforço de 17 pontos e cinco assistências. “Se você [haven’t], você não é um verdadeiro jogador, eu acho. Não sei. Vai ser um pouco duro, mas vou ficar bem.”

O Fever agora tem duas derrotas para o Sun e o New York Liberty, times experientes que somam 7-0. As perdas estão a aumentar e também há alguma frustração. Mas o jogo de segunda-feira foi o desempenho mais competitivo do Indiana até o momento, e as contribuições de Clark contribuíram muito para tornar as coisas interessantes no último quarto.

Ela enterrou uma cesta de 3 pontos de 33 pés faltando 7:17 para o fim, que deu ao Fever uma vantagem de 70-68. A tacada – a mais longa da temporada e a segunda mais longa de um jogador da WNBA nesta temporada – foi um balde Clark vintage que remetia a algumas de suas façanhas em Iowa. Previsivelmente, isso provocou uma reação delirante de uma multidão que procurava um motivo para entrar em erupção e aguardava uma das grandes apresentações de Clark.

Clark também controlou o ataque tarde, aumentando o ritmo e posicionando os jogadores Aliyah Boston e Temi Fagbenle. No final das contas, o Fever não conseguiu capitalizar as oportunidades, como uma bandeja que poderia empatar o jogo e que o Boston perdeu nos segundos finais.

“Acho que foi um figurão”, disse Clark sobre sua cesta de 3 pontos. “Isso nos deu um impulso, animou a torcida. Nossa torcida foi incrível… Acho que dava para ver o progresso que esse time está fazendo e é por isso que dói muito porque estávamos lá e tivemos muitas oportunidades para ganhar o jogo, e então você não ganha.”

Sides ficou animado com a forma como Clark lidou com a lesão no tornozelo. Poucos minutos depois de deixar a quadra, Clark pediu a um treinador que recolocasse fita adesiva no tornozelo e rapidamente voltou ao banco para voltar ao jogo.

“Ela é durona”, disse Sides. “Ela não queria que ninguém a ajudasse fora da quadra. Eu adoro isso nela. Adoro isso que ela faz. Ela se superou, fez o que precisava fazer para voltar ao jogo.”

“Todo jogador de basquete teve uma lesão no tornozelo”, disse Caitlin Clark. “Se você [haven’t], você não é um verdadeiro jogador, eu acho. Não sei. Vai ser um pouco duro, mas vou ficar bem.” Jeffrey Brown/Ícone Sportswire

Clark sentou-se para os 5:29 finais do segundo quarto, mas quando voltou para o terceiro, não foi menos intensa. Essa intensidade nunca foi mais evidente do que quando ela foi marcada por uma falta técnica faltando 3:37 para o fim, depois de proferir algumas palavras escolhidas a um árbitro.

“Um pouco de frustração”, disse ela.

Provavelmente aumentando a frustração de Clark estavam os esforços defensivos do guarda Sun DiJonai Carrington, que cobriu Clark o tempo todo e frustrou os muitos esforços de Clark para lançar seus amados passos para trás de 3 pontos.

As 17 viradas do Fever e a enorme disparidade de faltas (24 a 13) estão entre as coisas que precisarão mudar se Indiana quiser encerrar jogos como o de segunda-feira.

“Acho que cada time contra o qual jogamos tem uma identidade e… Temos que estabelecer isso”, disse o guarda veterano Kelsey Mitchell. “E odeio dizer isso, mas para mim não temos um. E acho que esse é o nosso próximo passo. Acho que o nosso próximo passo é estabelecer quem seremos. Não apenas o que a mídia social diz e o que o mundo está dizendo, mas quem realmente podemos ser.”

O The Fever embarca em uma série de três jogos fora de casa em quatro dias, começando com o confronto de quarta-feira com o Seattle Storm.