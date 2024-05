Caitlin Clark supera Cameron Brink pelo primeiro lugar no ranking de novatos da WNBA

EUA armadora do ndiana Fever, Caitlin Clark, está no topo do WNBA Rookie Rankings desta semana, depois de impressionar contra alguns dos outros melhores jogadores do primeiro ano da liga. Um rosto familiar está se juntando a Clark na lista, com a guarda dos Aces e ex-estrela de Iowa, Kate Martin, quebrando os cinco primeiros.

Clark certamente tem espaço para melhorias, mas ela mostrou o suficiente em meio à difícil agenda do Fever para superar por pouco o atacante do Sparks, Cameron Brink, para o primeiro lugar.

Caitlin Clark e Cameron Brink chegam em grande estilo ao jogo Indiana Fever x Los Angeles Sparks

Estatísticas: 15,4 PPG, 6,3 APG, 5,4 RPG

15,4 PPG, 6,3 APG, 5,4 RPG Destaques: Clark quase conseguiu seu primeiro triplo-duplo WNBA na vitória do Fever sobre o Sparks, marcando 11 pontos, 10 rebotes e oito assistências, além de quatro roubos de bola e um bloqueio em 37 minutos, o melhor da equipe. Apesar de acertar 6 de 22 arremessos de campo com oito viradas nos últimos dois jogos, a capacidade de Clark de contribuir em diversas áreas a elevou ao primeiro lugar. Contra os Ases, ela registrou oito pontos, cinco rebotes, sete assistências e uma roubada de bola ao jogar 29 minutos, o menor tempo da temporada. Mesmo quando seus tiros não caem, Clark causa impacto.

Estatísticas: 10,8 PPG, 3,2 BPG, 5,8 RPG

10,8 PPG, 3,2 BPG, 5,8 RPG Destaques: Brink, uma excelente defensora que lidera a WNBA com 3,2 bloqueios por jogo, lembrou a todos suas habilidades ofensivas com 15 pontos contra o Indiana e um desempenho de 21 pontos contra os Wings. No entanto, o ímpeto de Brink é frequentemente interrompido por problemas, com média de 4,4 faltas pessoais por jogo. “Acho que é algo com o qual preciso continuar me ajustando”, disse Brink. “Os treinadores e meus companheiros de equipe me deram graça, então vou apenas trabalhar nisso.”

Estatísticas: 12,3 PPG, 7,8 RPG, 1,0 SPG

12,3 PPG, 7,8 RPG, 1,0 SPG Destaques: Reese lidera a liga em rebotes ofensivos com 4,5 por jogo. Apesar da derrota do Sky por 86-82 para o Connecticut Sun, a dureza e o espírito competitivo de Reese se destacaram, especialmente durante uma altercação com Alyssa Thomas, que foi expulsa por uma falta flagrante 2 após agarrar Reese pelo pescoço.

Estatísticas: 9,8 PPG, 54,5% FG, 2,4 RPG

9,8 PPG, 54,5% FG, 2,4 RPG Destaques: Jackson tem sido versátil e eficaz fora do banco, com média de 9,8 pontos e 54,5% de arremessos em 23,2 minutos por jogo. Seu desempenho de 16 pontos contra o Fever destacou seu potencial, apesar de não ser titular.

Estatísticas: 5,0 PPG, 4,7 RPG, 1,3 APG

5,0 PPG, 4,7 RPG, 1,3 APG Destaques: Martin, inicialmente incerto sobre ser convocado, ganhou minutos significativos para os campeões consecutivos da WNBA. Na vitória dos Aces por 99-80 sobre o Fever, Martin contribuiu com 12 pontos, sete rebotes, uma assistência e um bloqueio em 22 minutos saindo do banco. A técnica do Aces, Becky Hammon, elogiou-a por compreender os ângulos e fazer as leituras certas.

À medida que a temporada da WNBA avança, esses novatos continuarão a deixar sua marca e a contribuir significativamente para o sucesso de suas equipes.