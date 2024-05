Caitlin Clark tentando permanecer ‘positiva’ enquanto a febre cai para 0-5

SEATTLE – Depois que seu Indiana Fever perdeu por 85-83 para o Seattle Storm na quarta-feira e caiu para 0-5 nesta temporada, a escolha geral nº 1, Caitlin Clark, disse que está “tentando ser o mais positiva possível” sobre o progresso que Indiana fez. apesar de ainda não ser traduzido para a coluna de vitórias.

“Você nunca fica feliz em perder”, disse Clark. “Não é divertido, mas ao mesmo tempo há muitas coisas para construir. Estou apenas tentando ser o mais positivo possível, continuar aprendendo, continuar acumulando dias. a esquina.”

Após derrotas de dois dígitos nos três primeiros jogos do Fever, este foi o segundo consecutivo que eles tiveram a oportunidade de vencer na reta final. Um minuto final selvagem viu Clark cometer uma reviravolta – apenas a segunda na noite depois de uma média de 6,5 nos primeiros quatro jogos da temporada – e ter uma cesta de 3 pontos bloqueada, embora ela pensasse que havia sofrido uma falta.

Ainda assim, depois que Indiana desafiou com sucesso um passe que saiu de campo e foi originalmente considerado uma bola ao alto, o Fever tomou posse de um com 11 segundos restantes e uma chance de vencer. O passe de entrada de Kristy Wallace para Clark ficou um pouco atrás dela, e Clark só conseguiu empurrar a bola para a companheira de equipe Aliyah Boston, que foi amarrada e desviou a bola ao alto para fora de campo.

O impulso de Boston no meio da quadra ao toque da campainha foi cancelado, dando a vitória ao Storm.

“Provavelmente o minuto mais longo de um jogo de basquete do qual participei em muito tempo”, disse Clark sobre um trecho que contou com algumas análises e levou mais de 20 minutos de tempo real para ser jogado. “Definitivamente nos demos uma chance, mas ao mesmo tempo houve algumas pequenas coisas que demos um tiro no pé.”

Com 21 pontos, 7 rebotes e 7 assistências, Clark fez seu melhor jogo geral até o momento na WNBA. Ela começou devagar, com cinco pontos em 2 de 9 arremessos no primeiro tempo, antes de pegar fogo após o intervalo. Em um trecho de 1:17 no final do terceiro quarto, enfrentando principalmente a também estreante Nika Muhl em uma revanche do confronto na Final Four da NCAA no mês passado, Clark fez seis pontos e uma assistência quando Indiana assumiu a liderança.

Clark sorriu após o jogo quando questionado se aquela corrida, destacada por um drible pelas costas em uma cesta de 3 pontos na transição, foi um caso em que “a Iowa Caitlin saiu”.

“É um processo de chegar lá para poder fazer isso durante todo o jogo e tentar navegar nisso com meus companheiros de equipe”, disse ela. “Ainda é um processo de aprender quando ser assertivo. Às vezes é difícil quando você começa com frio.

“Com certeza, acho que é quando estou no meu melhor, sendo um pouco mais agressivo e criando meu chute. Consegui criar alguns 3s ali que me animaram. [Fagbenle] correndo pelo chão algumas vezes. Acho que quanto mais posso jogar com mais ritmo, é quando definitivamente tenho mais sucesso”.

Essas tacadas emocionaram uma multidão com lotação esgotada listada em 18.343, o maior na história da franquia de Seattle e o maior em um jogo da temporada regular da WNBA desde 2018, de acordo com o Storm. Mas o mesmo aconteceu com 32 pontos, o melhor da temporada, do atual campeão de pontuação da liga, Jewell Loyd, que se juntou a Breanna Stewart como o segundo jogador na história do Storm com pelo menos 30 pontos, 10 rebotes e 5 assistências em um jogo, de acordo com ESPN Stats & Information.

“É incrível”, disse Clark. “Aquela multidão e aquele ambiente foram ótimos. Só de olhar em volta – um mar de pessoas de ambos os lados e atrás da cesta. Foi um grande jogo. Obviamente eu teria adorado se tivéssemos vencido.”

Após uma derrota de quatro pontos em casa contra Connecticut na segunda-feira, a finalização acirrada contra um time veterano de Seattle foi outro sinal de progresso para Indiana. É isso que Clark espera tirar da frustração de perder.

“Esses dois definitivamente doem mais”, disse ela. “Estamos a seis pontos de 2-3 em vez de 0-5? Está muito perto. Há tantos casos de voltar e assistir ao filme de pequenas coisas que você pode facilmente consertar e limpar que faria percorrer um longo caminho e possivelmente não se resumiria a uma posse.

“Acho que você precisa encontrar confiança nisso, especialmente neste momento, com 0-5. Se você ficar chateado com isso, não acho que isso será muito benéfico para nós.”