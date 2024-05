Caitlin Clark tentou quebrar o ânimo do jogador de futebol americano de Iowa, Cooper DeJean, que disse que poderia vencê-la cara a cara no basquete

euúltimo mês, Iowa estrela do futebol Cooper DeJean provocou um grande debate quando ele afirmou que venceria a colega Hawkeye Caitlin Clark em um jogo de basquete 1 contra 1. Clark não gostou de seus comentários, de acordo com DeJean, que revelou sua resposta ardente no Up e Adams Show.

Caitlin Clark responde a Cooper DeJean

De Jean agora é jogador de futebol profissional e Clark é jogador profissional de basquete, mas ambos os atletas competitivos mantiveram firme a crença de que venceriam. Apesar de A mensagem intimidadora de Clarkela não conseguiu quebrar o espírito de DeJean após as idas e vindas verbais.

Kay Adamsque estava hospedando o Filadélfia Eagles‘ Escolha do draft de 2024 para a entrevista, implorou-lhe em quando os ex-Hawkeyes acertariam suas contas no piso de madeirajá que nenhum dos dois quer recuar.

“Ela está muito ocupada agora”, disse ele, talvez no eufemismo do ano. “Então não sei se conseguiremos ver isso.”

Poderia Cooper DeJean vencer Caitlin Clark 1 contra 1?

Após seus comentários originais, divulgados durante o processo de Draft da NFL, os fãs de futebol e basquete se esgotaram debatendo quem venceria.

Amplamente considerado um dos melhores atletas do Draft de 2024, A explosividade de DeJean seria difícil para Clark igualar. No entanto, A habilidade de tiro sobre-humana de Clark é praticamente incomparável em todo o NBA ou WNBA. Em termos de conto da fitaDeJean tem 1,80 metro, enquanto Clark tem 1,80 metro de altura.

“Muitas equipes me perguntaram se eu conseguiria vencer Caitlin Clark no um contra um, só por ser de Iowa”, disse DeJean ao Yahoo Sports em abril. “Eu disse que acho que posso. Ela provavelmente me acertaria alguns baldes, mas acho que conseguiria.”

DeJean era um basquete colegial fenômeno em Iowa, assim como Clark. Ele teve média de 25,9 pontos, 7,8 rebotes e 7,1 assistências por jogo no último ano do ensino médioterminando com mais pontos na carreira do que outra lenda do Hawkeye State, Harrison Barnes. Ele também registrou o tempo de corrida de 100 jardas mais rápido do estado em seu último ano.

“Eu não tenho nada além de respeito por ela. Ela atirou em mim depois. Ela me mandou uma mensagem e disse que não acha que eu poderia vencê-la. Vou deixá-la dizer isso. Mas acho que seria divertido, ” ele disse a Adams.