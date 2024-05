Caitlin Clark teve melhor início de carreira na WNBA do que Angel Reese, apesar da falta de vitórias de Fever, mostram estatísticas

Sjá que ambos jogaram no NCAAa comparação e rivalidade entre Anjo Reese e Caitlin Clark têm sido amplamente discutidos na mídia, nas redes sociais e entre as torcedoras do basquete feminino. Agora que ambos foram convocados para a WNBA este ano, as comparações continuam em relação a quem teve melhor início de carreira profissional.

No caso de Clark, sua equipe, o Febre Indiananão vence há cinco jogos (0-5), enquanto a equipe de Reese, o Céu de Chicago, disputou apenas três partidas e tem um recorde de 2-1. Portanto, em termos de vitórias, Reese tem clara vantagem no momento.

Mas e as estatísticas individuais nos jogos da WNBA que disputaram? Lá as coisas são diferentes, pois Clark, como muitos esperavam, superou seu eterno rival da NCAA.

Até aqui, Clark supera Reese em várias estatísticas importantes, principalmente aqueles que impactam diretamente no placar: pontos marcados e assistências por jogo. Atualmente, Caitlin Clark média de 17,8 pontos por jogo e 5,8 assistências, enquanto Anjo Reese tem média de 12 pontos por jogo e 1,3 assistências.

Angel Reese comemora vitória de Sky no vestiário

Clark jogou mais minutos em média (31,4) do que Reese (27,7), com uma melhor porcentagem de arremessos de campo (40,3% vs. 33,3%), porcentagem de lances livres (91,3% vs. 58,3%) e porcentagem de arremessos de três pontos ( 32,6% para Clark vs. 0% para Reese).

Na verdade, as únicas estatísticas em que Reese supera Clark estão na extremidade defensiva, já que o jogador Sky tem uma média de 8,7 rebotes (ofensivos e defensivos) por jogo, em comparação com 4,6 de Clark. Reese também tem menos turnovers, com média de 1,7 por jogo em comparação com 5,8 de Clark.

A comparação deve ser justa, com o mesmo número de jogos

Os números anteriores consideram os cinco jogos de Clark contra apenas três de Reese, então seria justo comparar o desempenho deles no mesmo número de jogos. Mesmo assim, o desempenho de Clark supera o de Reese.

Em seus primeiros três jogos, Clark teve uma média de 32 minutos jogados, em comparação com 27,3 de Reese. Em termos de pontos, Clark teve média de 17 por jogo contra 12 de Reese; nas assistências, o Febre Indiana jogador teve média de 5,6 por jogo contra o Céu de Chicago 1.3 do jogador. A porcentagem de arremessos de campo de Clark foi de 37,06% em comparação com os 33% de Reese, enquanto sua eficácia de lance livre foi de 66,66% contra 58,06% de Reese. A eficácia do arremesso de três pontos de Clark foi de 30,23% em comparação com 0% de Reese.

Esses números mostram que, embora Angel Reese e o céu de Chicago navegaram melhor a temporada até agora (com duas vitórias e uma derrota) em comparação com Clark e a febre de Indiana (que perdeu cinco, mas mostrou melhor desempenho nos últimos dois jogos), em termos de impacto no seu time, a vencedora é Caitlin Clark. Ela lidera seu time em pontos marcados e assistências, enquanto Reese lidera o Sky apenas em rebotes.