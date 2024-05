Caitlin Clark xinga o árbitro e é atingida por uma falta técnica cara na derrota

Clark lançou uma bomba F na direção de um oficial no final do quarto período da disputa de Indiana com Connecticut em Gainbridge Fieldhouse … depois de ela acreditar que foi atingida ilegalmente em uma posse ofensiva momentos antes.

A oficial do jogo agiu rapidamente, dando uma surra na novata assim que o palavrão saiu de sua boca. O Sun errou o lance livre técnico, embora tenha conseguido o rebote do erro e empatou o jogo. Eles então venceram o jogo por 88-84.

Caitlin Clark comete uma falta técnica no final do 4º período. pic.twitter.com/hAC5JBL0e5

A noite de Clark foi de altos e baixos, mesmo fora do momento lamentável com o árbitro no quarto … já que no início da noite ela torceu tanto o tornozelo que exigiu uma ida ao vestiário.