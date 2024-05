Caitlin Clark’s Fever estreia o jogo mais assistido da WNBA desde 2001

A estreia de Caitlin Clark no Indiana Fever atraiu 2,1 milhões de espectadores em todas as plataformas na noite de terça-feira, tornando-se o jogo da WNBA mais assistido na ESPN.

A audiência atingiu um pico de 2,3 milhões de telespectadores para o jogo entre o Fever e o Connecticut Sun. O Sol prevaleceu por 92-71.

O jogo foi o jogo mais assistido da WNBA desde que Los Angeles Sparks e Houston Comets tiveram uma média de 2,45 milhões de telespectadores na NBC em um concurso do Memorial Day de 2001.

O jogo anterior da WNBA mais assistido nas redes ESPN foi a estreia da estrela do Phoenix Mercury, Diana Taurasi, na WNBA em 2004, que atraiu uma média de 1,43 milhão de espectadores.

Clark marcou 20 pontos em 5 de 15 arremessos e cometeu 10 reviravoltas em sua estreia em Indiana.

Clark está acostumado a fazer parte de discos de televisão. Clark e suas companheiras de equipe de Iowa jogaram contra a Carolina do Sul no jogo do campeonato feminino da NCAA deste ano, e a transmissão na ESPN teve uma média recorde de 18,7 milhões de telespectadores.