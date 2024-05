Cale Makar marca 2 enquanto Avs vence o jogo 5, estende a série contra estrelas

DALLAS – O Colorado finalmente conseguiu jogar com a liderança contra o Dallas Stars, embora o Avalanche ainda esteja atrás na série semifinal da Conferência Oeste.

O defensor do Avalanche, Cale Makar, marcou dois gols, o segundo após o sinal verde de Casey Mittelstadt no terceiro período, e eles venceram o principal colocado Dallas por 5 a 3 no jogo 5 na noite de quarta-feira.

Os Avs quebraram sua seqüência de três derrotas consecutivas e ampliaram a série, que Dallas lidera por 3-2.

“Obviamente, um jogo de vida ou morte daqui em diante na série”, disse Makar. “Cada um de nós nos alimentamos um do outro.

“E eu senti como se estivéssemos de volta a forçar a mão deles esta noite.”

Quando Mittelstadt marcou apenas 1:12 no terceiro período para fazer o 3-2, foi a primeira vez que o Avalanche liderou um jogo nesta série, exceto quando Miles Wood marcou aos 11 minutos da prorrogação para vencer o primeiro jogo.

“Foi ótimo”, disse o finalista do MVP da liga, Nathan MacKinnon, sobre o Colorado jogar com vantagem. “Eles não fizeram muito, mas sempre que conseguirmos a liderança, é importante, por isso não vamos perseguir todas as séries”.

Escolhas dos editores 2 Relacionado

Makar fez o 4-2 com um gol sem assistência, pouco mais de três minutos depois. Seu chute do meio do círculo direito passou pelas pernas do goleiro Jake Oettinger e provou ser o gol decisivo, e MacKinnon marcou com uma assistência solitária de Artturi Lehkonen faltando 3:10 para o fim.

MacKinnon também deu a única assistência para o gol de power play de Lehkonen no último segundo do primeiro período.

“Sabíamos que conseguiríamos o melhor jogo da série, e eles conseguiram”, disse o técnico do Stars, Pete DeBoer. “Todos os seus grandes jogadores estão na súmula esta noite, o que provavelmente previmos que aconteceria.”

O goleiro do Avalanche, Alexandar Georgiev, fez 23 defesas. Oettinger parou 22 tiros.

Joe Pavelski fez seu primeiro gol e sua segunda assistência na pós-temporada pelos Stars. Miro Heiskanen e o novato Logan Stankoven também marcaram pelo Dallas, e Jason Robertson deu duas assistências.

O jogo 6 está marcado para sexta-feira à noite em Denver, onde os Stars superaram os Avs por 9-2 ao vencer os jogos 3 e 4. Dallas está 4-1 fora de casa nesta pós-temporada – e 3-4 em casa.

Foi a sexta vez na história da franquia que os Avs venceram o jogo 5 depois de ficarem atrás por 3-1 em uma série melhor de sete, mas nunca voltaram para vencer a série.

Depois de fazer 0 de 8 em power play e perder os três jogos anteriores, o Colorado marcou gols em ambas as oportunidades com vantagem masculina nos dois primeiros períodos.

“Eu senti que quando estávamos pegando o disco, estávamos entrando e saindo do stick e tentando evitar um pouco da pressão”, disse Makar quando questionado sobre o que mudou no jogo 5. “Ter aquela mentalidade diferente, uma mentalidade de ataque, e não tentar recuar ou procurar a jogada perfeita.”

Makar conseguiu seu gol de power-play em um pulso de 15 metros em meio a um monte de tráfego na frente da rede faltando 3 minutos e meio para o fim do segundo período para empatar o placar em 2-2.

“Jogo difícil em alguns jogos… é uma resposta enorme depois do gol um, depois do gol dois”, disse o técnico do Colorado, Jared Bednar.

O gol verde de Mittelstadt veio depois que Zach Parise acertou o disco na área e Mittelstadt rematou, um ricochete na trave direita que acertou a parte de trás da perna de Oettinger e entrou.

Pavelski marcou em um backhand de fora da área após passe de Matt Duchene no meio do primeiro período, depois que Robertson desviou o disco do defensor Josh Manson.

Depois de 14 jogos sem marcar, incluindo os últimos três jogos da temporada regular, Pavelski marcou seu 74º gol nos playoffs da carreira, ampliando seu recorde de maior número por um jogador nascido nos Estados Unidos. Isso também é o máximo para qualquer jogador ativo.

O Colorado empatou em 1 a 1 faltando 0,6 segundos para o final do primeiro período, após um chute de Lehkonen do topo da vaga.

“Você tem que sair desse período”, disse DeBoer.

Heiskanen marcou seu quarto gol nesta série – e o quinto nos playoffs – para colocar o Dallas vencendo por 2 a 1 no segundo. Ele devolveu o disco para Pavelski, que passou à frente para Robertson, que se moveu para o lado direito da rede antes de um cruzamento bacana para Heiskanen, do outro lado de Georgiev, em um power play.

Rantanen teve a assistência secundária no primeiro gol de Makar em seu 100º ponto nos playoffs da carreira (33 gols e 67 assistências). Isso aconteceu em seu 80º jogo de pós-temporada na carreira, tornando Rantanen apenas o oitavo jogador da NHL a atingir esse marco em tantos jogos ou menos. Ele é apenas o quarto jogador na história da franquia Avalanche a atingir 100 pontos nos playoffs; Os 188 de Joe Sakic estão no topo dessa lista.

Foi a 49ª vitória de Bednar nos playoffs, igualando Bob Hartley em maior número na história da franquia. Ambos levaram o Avalanche aos títulos da Stanley Cup, Hartley em 2001 e depois Bednar na próxima, em 2022.