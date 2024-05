Caleb Williams declarado como Bears QB1 antes do minicamp de novato

LAKE FOREST, Illinois – Antes do minicamp de novatos na sexta-feira, o técnico do Bears, Matt Eberflus, não perdeu tempo em nomear Caleb Williams como zagueiro titular do Chicago.

“Sem conversa”, disse Eberflus. “Ele é o titular.”

A declaração de Eberflus confirmou a decisão inevitável para os Bears depois que eles escolheram o vencedor do Troféu Heisman de 2022 com a escolha número 1 no mês passado. Williams foi o único quarterback que os Bears receberam em uma visita aos 30 primeiros, e Chicago foi o único time que Williams visitou antes do draft. Os treinadores do Bears começaram a ensinar o ex-zagueiro do USC seu ataque antes de seu dia profissional em Los Angeles e novamente enquanto Williams visitava o Halas Hall no início de abril.

Williams também decidiu trabalhar com seu treinador particular de quarterback, Will Hewlett, nos fundamentos do ataque dos Bears antes de entrar em campo para o minicamp deste fim de semana.

“Você sempre quer chegar à frente se puder, então com essas coisas que eles me deram, eu levaria para o meu treinador QB e usaríamos a cadência, usaríamos as quedas, usaríamos todas essas coisas, então isso é não é algo que esteja em minha mente durante todo o processo quando cheguei aqui”, disse Williams.

Eberflus disse que os Bears deram a Williams e Hewlett o básico do ataque, que o quarterback disse incluir palavreado, árvore de rotas, cadência e como operar dentro e fora do amontoado.

A vantagem deu a Williams a confiança necessária para ajudar os outros a aprenderem o ataque no minicampo de novatos.

“No momento me sinto muito bem”, disse Williams. “Obviamente sairemos aqui hoje e provavelmente teremos alguns problemas, e coisas assim, trabalhando para fazer, eliminá-los o mais rápido possível. Mas você precisa dessas coisas para crescer e progredir ao longo do tempo e anos e coisas assim. Estou tão animado, mas me sinto muito bem agora.”

Eberflus disse que os Bears têm vários benchmarks que esperam que a Williams alcance nos próximos meses antes do campo de treinamento.

“Complemento total dos conceitos: correr, passar, verificar e seus fundamentos”, disse Eberflus. “Os fundamentos que temos para ele, que, fundamentalmente, ele é muito bom, mas temos algumas coisas que queremos que ele trabalhe e melhore também.”