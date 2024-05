Calendário 2024 do Kansas City Chiefs: Quando os Chiefs jogarão na próxima temporada?

Tele Chefes de Kansas City irá para o Temporada de 2024 da NFL defendendo o título pelo segundo ano consecutivo. Um triunfo contra o São Francisco 49ers serra Patrick Mahomes e sua equipe vence o terceiro Super Bowl nos últimos cinco anos.

Nesta próxima temporada, os Chiefs jogarão no Jogo inicial da NFL pelo segundo ano consecutivo. Eles jogaram o Leões de Detroit na edição de 2023, onde perdeu para um surpreendente time do Lions.

Oponentes do Kansas City Chiefs 2024

Em 2024, os Chiefs enfrentarão o habitual AFC Oeste a divisão rivaliza um total de 6 vezes.

Denver Broncos

Invasores de Las Vegas

Carregadores de Los Angeles

Seus oponentes na conferência virão do AFC Norte e NFC Sul. Seu único adversário entre conferências será o 49ers, no que será uma revanche do Super Bowl da temporada passada.

Além dos adversários de divisão, os Chiefs receberão essas equipes em Campo GEHA no Arrowhead Stadium.

Corvos de Baltimore

Cincinnati Bengals

Houston Texanos

Santos de Nova Orleans

Bucaneiros de Tampa Bay

Quanto às equipes que visitarão no estradaeles são os seguintes.

Cleveland Browns

Pittsburgh Steelers

Notas de búfalo

Falcões de Atlanta

Carolina Panteras

São Francisco 49ers

Dada a natureza de um calendário de 17 jogos, os Chiefs jogarão mais um jogo fora de casa do que em casa em 2024. Dado que os Chiefs foram 6-2 na estrada na temporada passada, eles provavelmente não se importarão.

O primeiro jogo da NFL do Chief

Quando os ingressos estarão disponíveis para ver o Kansas City Chiefs?

Como a maioria dos times, os Chiefs disponibilizarão os ingressos para venda um dia após o anúncio da programação oficial da temporada de 2024 da NFL.

A programação será divulgada em horário nobre na quarta-feira, 15 de maio, portanto a venda dos ingressos começará na quinta-feira, 15 de maio.

NFL: calendário oficial de jogos do Kansas City Chiefs