Camara, do Mônaco, foi suspenso por 4 jogos por gravar logotipo LGBTQ+

Mohamed Camara, do Mônaco, foi suspenso por quatro partidas, informou a Liga Francesa de Futebol (LFP) nesta quinta-feira, depois que um logotipo de apoio LGBTQ+ na camisa do internacional do Mali foi coberto durante uma partida da Ligue 1.

O distintivo na camisa de Camara foi coberto com fita branca na última partida do Monaco na temporada, em 19 de maio, na qual ele marcou um pênalti na vitória em casa por 4 a 0 sobre o Nantes.

“Depois de ouvir o jogador Mohamed Camara, e constatar a sua recusa durante a reunião em realizar uma ou mais ações de sensibilização para a luta contra a homofobia, a Comissão decidiu impor uma suspensão de quatro jogos”, afirmou a LFP num comunicado.

Mohamed Camara colocou fita branca sobre o logotipo de apoio LGBTQ+. Nicolas Tucat/AFP via Getty Images

A ministra dos Desportos francesa, Amélie Oudéa-Castéra, apelou a “sanções mais fortes” contra o jovem de 24 anos. Após os comentários de Oudéa-Castéra, a Federação Malinesa de Futebol emitiu um comunicado de apoio ao jogador.

“É importante lembrar que os jogadores são cidadãos como quaisquer outros, cujos direitos fundamentais devem ser protegidos em todas as circunstâncias”, afirmou a federação.

Na quinta-feira, o CEO do Mônaco, Thiago Scuro, disse que o clube apoiava a campanha de apoio LGBTQ+ da liga francesa.

“Foi uma iniciativa pessoal de Mo Camara”, disse Scuro à imprensa francesa. “Teremos essa conversa com Mo internamente. Internamente, discutiremos essa situação.”

A agência gestora de Camara, Unique Sports Group, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

No ano passado, vários jogadores da Ligue 1 recusaram-se a participar num gesto de apoio à inclusão LGBTQ+ que exigia que os jogadores usassem uma camisa com um número da cor do arco-íris nas costas.