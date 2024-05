Camisa de Babe Ruth ‘call shot’ será leiloada em agosto

A camisa usada pelo rebatedor do New York Yankees, Babe Ruth, quando ele “deu o lance” no jogo 3 da World Series de 1932, será leiloada em agosto, anunciou a Heritage Auctions na terça-feira.

A venda da camisa cinza Ruth, disponível ao público pela primeira vez em 19 anos, deverá estabelecer um recorde para um item colecionável esportivo em leilão, onde poderá arrecadar mais de US$ 30 milhões, de acordo com Chris Ivy, da Heritage Auctions. diretor de leilões esportivos. O leilão está marcado para 23 a 25 de agosto.

A camisa foi vendida pela última vez por US$ 940 mil em 2005, nos leilões de flanela cinza. Naquela época, era datado da temporada de 1932, supostamente da série daquele ano. Mas a camisa agora foi comparada pela MeiGray Authenticated.

“Houve algumas coisas que ajudaram [this jersey] se destacam das temporadas anteriores”, disse Jim Montague, vice-presidente de autenticação da MeiGray. “Como o Y foi posicionado na frente da camisa em relação aos botões e à carcela da camisa. Naquela época, tudo era costurado à mão. Tem costureiras colocando nome e número e costurando a gola, costurando os nomes na gola, elas estão fazendo à mão. Ao ver determinados canais, você tem [something] exclusivo. Eles não estão fazendo a mesma coisa duas vezes seguidas.”

A camisa usada pelo rebatedor do New York Yankees, Babe Ruth, quando ele “deu o lance” no jogo 3 da World Series de 1932, que será leiloado em agosto pela Heritage Auctions, deverá estabelecer um recorde para um item de coleção esportiva. Leilões de Património

O suposto “tiro certeiro” de Ruth ocorreu durante o quinto turno do Jogo 3 da World Series de 1932 – o 10º e último clássico de outono de Ruth – contra o Chicago Cubs no Wrigley Field. Com o placar empatado em 4 a 4, Ruth foi até a base e apontou; se ele pretendia apontar para o arremessador Charlie Root, para o banco de reservas dos Cubs ou para o campo externo permanece uma questão de incerteza histórica. Mas ele acertou um four-bagger em uma bola curva Root a cerca de 440 pés do centro (em alguns relatos, chega a 490), imortalizado doravante como o lendário “tiro certeiro” de Ruth.

A lista dos leilões de flanela cinza de 1995 diz: “Todos os especialistas concordam que esta camisa é autêntica e 100% original em todos os aspectos. […] nenhum desses especialistas pode dizer com certeza que não é a camisa de Babe Ruth na World Series de 1932.”

Ivy o chamou de “item único, o item de coleção esportivo mais significativo que já foi leiloado”. Ele disse que não ficaria surpreso se o valor ultrapassasse US$ 30 milhões.

Barry Meisel, presidente e COO da MeiGray, disse que, além do processo de correspondência de fotos, a empresa pesquisou quantas camisas os Yankees encomendaram naquela época.

“Os Yankees encomendaram três road greys e três home whites durante um ano inteiro e transportaram um para o ano seguinte”, disse Meisel. “E as nuances que Spalding colocou na etiqueta da empresa, ou na gola da camisa, você começa a determinar: ‘Isso poderia ter sido usado em 1932? Foi usado em 1935?’ Às vezes dizemos: ‘Esta é uma camisa de Babe Ruth, mas você não pode se concentrar em um evento específico.’ Mas estamos confiantes de que provamos que é real.”

Montague disse que a fotografia do jogo 3 da World Series de 1932 está alinhada com as nuances da camisa de Ruth do New York Yankees. Ele apontou um pequeno entalhe no “N” de “NOVA IORQUE” – “quase como se [it] não era completamente reto.” O topo do “W”, disse ele, “tinha essa curva em oposição a uma borda plana; outras imagens que vimos [from other years] tinha uma borda plana.” O “E”, disse ele, “tinha uma espécie de curva na parte inferior”.

Esta não é a primeira vez que a correspondência de fotos pode aumentar o valor potencial de um item esportivo colecionável, muito menos a primeira vez na memória recente com um item de Ruth. Em abril de 2023, um taco de Babe Ruth que foi vendido por US$ 400.800 em 2018 foi revendido por US$ 1,85 milhão, um recorde para um taco de beisebol, após “corroboração fotográfica”.

“A filosofia da MeiGray é que cada camisa usada no jogo é como uma impressão digital”, disse Meisel. “Não existem duas impressões digitais iguais, acreditamos que não existem duas camisas iguais quando você olha a costura à mão, a colocação de nomes, números, letras na camisa, onde e como os botões são presos. Quando você faz pesquisas forenses com recursos necessárias, fotos reais da camisa, você pode fazer as determinações que fizemos neste caso com a camisa Babe Ruth Called Shot.”

Ivy reconheceu a improbabilidade da camisa ainda existir.

“Esta camisa de Ruth não tinha valor intrínseco na época, era apenas uma camisa de beisebol velha e suja quando Ruth a usava em 1932”, disse ele. “Muitas dessas coisas foram perdidas com o tempo. As camisas foram enviadas para as ligas menores ou usadas nos treinos até que se desfizeram e depois foram jogadas fora. O fato de que esta peça existe há mais de 90 anos e representa um dos momentos mais significativos não apenas da carreira de Babe Ruth, mas da história deste esporte que está entrelaçado com a América, isso é muito legal.”

O recorde atual para qualquer item colecionável de esportes são os US$ 12,6 milhões gastos no quase perfeito cartão Topps Mickey Mantle de 1952 em agosto de 2022. O recorde para qualquer peça de memorabilia esportiva são os US$ 10,1 milhões gastos em uma camisa que Michael Jordan usou no Jogo 1 do Finais da NBA “Última Dança” de 1998.

Ivy disse que o valor mínimo de licitação será de US$ 7,5 milhões, tornando a camisa de Ruth um dos itens esportivos mais caros de todos os tempos com um único lance. Ele disse que a Heritage Auctions planeja exibir a camisa na Convenção Nacional de Colecionadores Esportivos em Cleveland, no final de julho, juntamente com prévias em seus escritórios em Nova York e Palm Beach no início de agosto, entre outros planos promocionais.

Ivy observou que as grandes peças de colecionáveis ​​vintage têm folclore que colecionadores e fãs debatem: a impressão/semelhança do T206 Honus Wagner, o despejo na água dos Topps Mickey Mantles de 1952; Ruth decidindo ou não pode nunca ser conhecido, mas sua intriga reside nessa evasão.

“Isso é o que leva esta camisa ao próximo nível”, disse Ivy. “Está ligado a um grande momento na história do esporte americano, sem falar na World Series, e é um dos temas mais debatidos nos últimos 100 anos.”