Canales: QB Young está ‘indo fantástico’ no novo ataque dos Panteras

CHARLOTTE, NC – O técnico do New Carolina Panthers, Dave Canales, adora a maneira como o quarterback Bryce Young pegou um ataque que ajudou Baker Mayfield, Russell Wilson e Geno Smith a terem temporadas na carreira.

“Ele está indo muito bem”, disse Canales na segunda-feira, após o primeiro dia inteiro de treinos voluntários. “Então, para nós as formações são bastante simples, então podemos apenas ensinar o conceito que queremos de cada rota, a profundidade, o trabalho de pés que queremos.

“Como espero que ele faça, ele realmente dominou essa parte.”

Young, o principal escolhido do draft de 2023, adora a técnica de Canales e tem apenas uma voz primária em seu ouvido. Ele disse que este último em particular foi “superimportante” depois de uma temporada de estreia desastrosa, na qual ele optou por jogar entre o então técnico Frank Reich e o coordenador ofensivo Thomas Brown.

Isso foi difícil porque, segundo múltiplas fontes próximas da situação, os treinadores tinham filosofias diferentes.

“Realmente, é a consistência que ele tem”, disse Young sobre Canales. “Ele tem uma presença muito calmante. É alguém com quem você pode conversar, conversar. Bom, ruim ou indiferente, dá para perceber que há ênfase no ensino. Às vezes, claro, somos apaixonados. Com os treinadores há um muita gritaria, muita emoção.

“Seu estilo é muito [positive]. Ele quer ter certeza de que se comunica. Não é apenas ‘Oh, esse lance foi ruim’ ou ‘Você errou’. É construtivo. Se você perder alguma coisa ou fizer algo errado, isso lhe dará algo tangível para: ‘Ei, vamos colocar nossa base em ordem.’ É algo que você pode pensar e aplicar. Tem sido muito bom para mim.”

Young precisava de uma mudança positiva após uma temporada de estreia em que ficou em 29º lugar entre 30 quarterbacks qualificados no Total QBR (33,4), 33º em porcentagem de conclusão (59,8%) e 28º em passes para touchdown (11).

“Eles fazem um ótimo trabalho ao ter uma razão clara para as coisas”, disse Young. “Seja fundamental ou um esquema, você pode dizer que há muito pensamento quando falamos sobre as coisas, como falamos sobre as coisas.”

Escolhas dos editores 2 Relacionado

Canales, em particular, ficou impressionado com a precisão de Young, que aos seus olhos parecia mais com o quarterback que completou 65,7% de seus passes nas duas últimas temporadas no Alabama do que na temporada passada.

“Bolas profundas, curtas, intermediárias, ele é um passador muito preciso”, disse Canales. “Uma das coisas que eu realmente adoro é que posso me concentrar no trabalho de pés, na base e na mecânica de onde seus olhos estão quando sei que a bola está atingindo os recebedores.”

Canales espera que o resultado seja semelhante ao que teve com Mayfield em Tampa Bay na temporada passada e com Wilson e Smith em Seattle.

Mayfield teve o recorde de sua carreira de 4.044 jardas e 28 passes para touchdown, com Canales como seu coordenador ofensivo. Wilson teve o recorde de sua carreira de 4.212 jardas e 40 touchdowns em 2020, com Canales como coordenador do jogo de passes. Smith teve o recorde de sua carreira de 4.282 jardas em passes e 30 touchdowns em 2022, com Canales como seu treinador de zagueiros.

Young disse que ter novos jogadores e “nova energia” no ataque também o ajudará a se recuperar da temporada passada.

Os Panthers negociaram com o Pittsburgh Steelers pelo wide receiver Diontae Johnson, negociaram pela 32ª escolha do draft da NFL para selecionar o wide receiver da Carolina do Sul Xavier Legette, selecionaram o tight end do Texas Ja’Tavion Sanders com a primeira escolha da quarta rodada, e gastou US$ 150 milhões em agência gratuita com os guardas Robert Hunt e Damien Lewis.

Eles também negociaram na segunda rodada pelo draft do running back do Texas Jonathon Brooks, que deve ser liberado clinicamente da cirurgia do LCA antes do início do campo de treinamento.

“Estou muito animado por ter novas peças”, disse Young. “Agora cabe a nós trabalhar, construir a química, colocar os representantes em campo e fazer com que isso se traduza.”