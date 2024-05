Canelo Alvarez dá seu veredicto sobre o teste positivo de Ryan Garcia

Tele pergunta se Ryan Garcia trapaceado deixou todos se perguntando desde que ele foi acusado de doping e supostamente testou positivo em duas acusações. Esse fato dividiu fortemente os fãs do boxe, com a maioria já o considerando culpado.

No entanto, Saul Canelo Álvarez tem uma opinião diferente.

ESPN Mike Coppinger revelou que Garcia testou positivo para ostarine no dia anterior e no dia de sua luta com Devin Haney. Apesar disso, a luta continuou e García obteve uma vitória surpreendente.

García, de 25 anos, agora tem 10 dias para fazer o teste da amostra B e se exonerar. Poucos ficaram do lado dele nestes tempos difíceis, incluindo Gervonta Davis e Álvarez. Então, o que disse o campeão mexicano?

Canelo Alvarez defende Ryan Garcia

Quando questionado sobre Garcíaa situação, Álvarez sugeriu que os fãs esperassem e não julgassem prematuramente.

Ele disse à Fight Hub TV: “Você tem que esperar, não há necessidade de julgar tão cedo. Temos que esperar e ver o que acontece e então poderemos conversar sobre isso.”

García deixou clara sua opinião sobre a situação, chamando-a de “grandes mentiras”, em um vídeo que compartilhou. Ele afirmou: “Todo mundo sabe que eu não trapaceio.

Nunca tomei esteroide… nem sei onde conseguir esteroide… Quase não tomo suplementos. Grandes mentiras, eu bati nele.” Enquanto isso, ‘Tank’ acreditava que a situação era um estratagema de Eddie Hearnvisto que seu discípulo havia sofrido uma derrota retumbante.

Porém, os torcedores não aceitaram sua explicação e rejeitaram Álvarezconselho.