Canelo Alvarez é capa da última edição do videogame ‘Undisputed’

Saul ‘Canelo’ ÁlvarezA imagem de é uma das mais reconhecidas no mundo do boxe, e disso não há dúvida na indústria do entretenimento ligada ao esporte.

É o caso do videogame Undisputed, que no lançamento de seu trailer traz Canelo Álvarez como sua estrela principal.

Jake Paul expõe seu plano para lutar contra Canelo Alvarez

Quando o Undisputed estará à venda?

O videogame será lançado no dia 11 de outubro para diversos consoles como Xbox e PlayStation, além de PC.

Ao lado Canelo Álvarezoutros lutadores que aparecem no jogo incluem Fúria de Tyson e Terence Crawfordque pode ser o próximo adversário do mexicano.

Quais boxeadores estão disponíveis em Undisputed?

Além de Canelo, Fury e Crawford, Oleksandr Usyk e alguns lutadores lendários como Maomé Ali e Rocky Marciano também estão disponíveis para ação.

Assim, os fãs de boxe que curtem o esporte nos consoles terão mais de 70 boxeadores para escolher quando o videogame estiver disponível.