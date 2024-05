Canelo Alvarez e Oscar de la Hoya quase brigam em uma acalorada altercação de imprensa

Taqui tem havido sangue ruim entre Saul ‘Canelo’ Álvarez e Oscar de la hoya por muitos anos, desde que o atual rei dos médios decidiu abandonar a Golden Boy Promotions como sua representação. Atualmente, Canelo está pronto para lutar Jaime Munguia em 4 de maio em Las Vegas como parte das comemorações do Cinco de Mayo. Jaime é representado por Oscar de la Hoya e o promotor aproveitou para chamar a atenção Saul ‘Canelo’ Álvarez múltiplas disses ao longo dos anos. Na conferência de imprensa, De la Hoya fez um discurso retórico que foi claramente um discurso escrito que ele fez em inglês. Canelo ouviu as declarações preparadas e imediatamente reagiu xingando em espanhol e chamando Oscar de idiota. As coisas esquentaram rapidamente quando os dois homens se aproximaram, prontos para brigar.

Canelo Alvarez se levanta e vai atrás de Oscar De La Hoya em resposta à luta de Jaime Munguia antesJasser Akle

Por que Oscar de la Hoya está tão chateado com ‘Canelo’?

Saul ‘Canelo’ Alvarez sempre foi cauteloso com as ações de Oscar de la Hoya, mas o podcast mais recente que ele fez com os Nelk Boys no Full Send deve ser o motivo pelo qual De la Hoya estava chateado com a lenda do boxe de Guadalajara. Quando questionado sobre as Promoções Golden Boy, Alvarez afirmou que nunca mais faria acordos com De la Hoya porque ele realmente não se importa com seus lutadores e tudo o que importa é dinheiro. Embora essas declarações tenham provado ser verdadeiras ao longo dos anos, essas foram palavras duras que De la Hoya obviamente não considerou levianamente. Hance essa briga que esquentou muito e fez com que todos os fãs de boxe desejassem que o promotor fosse 20 anos mais novo para poder entrar no ringue no lugar de Munguia.

Para ser justo, De la Hoya vinha criticando Canelo há dias antes da luta, dizendo que ele era ingrato e mandando-o ir embora. O momento em que ambos dividiram o palco foi repleto de tensão, pois todos puderam sentir que algum tipo de altercação poderia acontecer. Foi o que Oscar disse que fez com que Canelo se exaltasse e xingasse diante de todas as câmeras. “A Golden Boy Promotions construiu a Canelo Alvarez, a empresa sob a qual você lutou por décadas sempre teve um nome, e é o meu, então coloque um pouco de respeito nele.”

Canelo rapidamente se levantou e começou a xingar De la Hoya em espanhol com pessoas que não falavam a língua se perguntando o que ele disse. Assim que Alvarez recebeu essa pergunta, ele disse: “Eu disse que ele é um idiota. Foi o que eu disse. Ele tentou manter a atenção nele, não para Munguia. Ele rouba de seus lutadores, isso é o que ele faz.