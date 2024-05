Canelo Alvarez explode com o ‘idiota da merda’ Oscar De La Hoya depois de ser separado em uma troca profana de jornalistas

Oscar De La Hoya e Canelo Alvarez eram sócios e agora estão separados em entrevista coletiva.

Alvarez enfrentará Jamie Manguia neste sábado na T-Mobile Arena, em Las Vegas, pelo indiscutível título dos super-médios. Na coletiva de imprensa de quarta-feira, De La Hoya, ex-promotor de Alvarez, respondeu a alguns tiros que Alvarez disparou para aumentar a luta, o que levou Alvarez a gritar de volta em espanhol antes que os dois precisassem ser separados.

Assista ao vídeo da resposta de De La Hoya a Alvarez e ao momento em que eles foram separados nos vídeos abaixo.

“Eu seria negligente se não respondesse ao homem que promovia”, disse De La Hoya. “Ele parece ter dificuldade em lembrar quem o ajudou a se tornar uma verdadeira estrela global. Para ser claro, não tenho nada além de respeito pelo Canelo Alvarez como lutador. Seu histórico e habilidades falam por si, mas ele passou grande parte dos últimos dois meses me insultando, em vez de promover essa luta.

“Então vou facilitar um pouco para ele: sim, enfrentei muitos desafios na minha vida. Sim, já estive em reabilitação várias vezes. Sim, houve alguns pontos muito baixos na minha vida e, sim, houve momentos em que o trabalho não era minha prioridade por causa da minha saúde mental, que havia negligenciado por tanto tempo. Mas isso não muda o fato de que Golden Boy construiu Canelo Alvarez, ponto final. A empresa sob a qual você lutou durante décadas sempre teve um nome, e é o meu. Então coloque um pouco de respeito nisso.

Alvarez foi dispensado de seu contrato com o Golden Boy em novembro de 2020, depois que o lutador entrou com uma ação de quebra de contrato no início daquele ano.

Mais tarde na coletiva de imprensa, Alvarez estava ao microfone e falou com De La Hoya em espanhol. O tradutor presente tentou traduzir as palavras de Alvarez, mas enquanto ele as repassava – aparentemente de forma mais respeitosa do que as palavras reais de Alvarez – Alvarez cortou as palavras e traduziu suas próprias palavras para o inglês.

“Ele tentou roubar dinheiro e é um idiota”, disse Alvarez. “Foi o que eu disse. Ele é um idiota. Ele tentou [bring] atenção para ele, não para Munguia. Ele é um idiota. Ele rouba de seu lutador. Isso que ele [does].

“Maldita buceta. Filho da puta.”

A luta entre Alvarez e Munguia vai ao ar no DAZN PPV e PPV.com por US$ 89,99.