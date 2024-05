Canelo Alvarez recebe ordem oficial da IBF para defender seus títulos contra o cubano William Scull

Canelo Álvarezescolheu seus oponentes em lutas recentes e conseguiu escapar dos mandatos das associações sobre as defesas obrigatórias de seus cinturões dos super-médios, incluindo a ordem do WBC para enfrentar David Benavidez.

Mas agora a IBF disse ao mexicano que ele deve expor seu título contra o cubano William Scull.

Depois de derrotar Jaime Munguiacomeçaram a surgir nomes para Canelopróximos adversários.

Além de Benavidez, Terence Crawford também foi falado, enquanto Escufo era uma opção, mas ele não estava no topo da lista.

Escufo ocupa o primeiro lugar no IBF e foi campeão juvenil em Cuba. Sua carreira profissional foi desenvolvida na Argentina e na Alemanha. Canelo terá que levá-lo a sério como possível adversário, pelo menos se quiser evitar a perda de um de seus cinturões.

“A IBF agora ordenou oficialmente Canelo Álvarez para defender seus indiscutíveis títulos mundiais dos super-médios WBA, WBC, IBF e WBO contra William Scull próximo. As partes têm 28 dias para chegar a um acordo e depois apresentar propostas”, disse o boxe insider Michael Benson postado em sua conta X.

O que acontece se Canelo se recusar a lutar contra William Scull?

A IBF tem o hábito de despir boxeadores que não atendem às defesas obrigatórias de seus cinturões. Há algumas semanas, os organizadores aplicaram mão pesada Terence Crawford por não defender o cinturão dos meio-médios contra Jaron Ennise Canelo Álvarez o próprio foi vítima disso em 2019, depois de decidir não agendar uma luta contra Sergiy Derevyanchenko.

Canelo Álvarez conquistou o cinturão dos super-médios da IBF ao nocautear Planta Calebe em novembro de 2021, luta que o colocou em situação de defesa obrigatória para agosto de 2022. Mas por não estar em atividade regular, até agora não havia recebido ordem oficial. Essa ordem beneficiará William Scull desta vez, um lutador que, além de ser o número um do ranking, está invicto em 22 lutas como profissional, com nove nocautes.

No dia 4 de maio Canelo Munguia cartão, Escufo derrotado Sean Hemphill por decisão unânime. Ele mandou o adversário para a tela no quinto round, e essa foi sua primeira aparição em Las Vegas depois de realizar todas as lutas anteriores na Argentina e na Alemanha.

Agora resta saber se Canelo Álvarez atenderá à ordem do IBF ou optará por ficar sem seus títulos para escolher ele mesmo seu próximo oponente.